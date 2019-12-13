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ДТП Происшествия

Водитель иномарки сбил девушку на ул. Авроры в Самаре

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 декабря, в 13:19, в Самаре в ДТП попал 20-летний водитель Hyundai Solaris, ехавший по ул. Печерской со стороны ул. Ивана Булкина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, поворачивая налево — на ул. Авроры, он нарушил правила проезда перекрестков и сбил 18-летнюю девушку, которая пересекала дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшую доставили на "скорой" в больницу. Госпитализация ей не потребовалась.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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