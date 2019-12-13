В художественном музее открылась выставка "Портрет семьи"

В четверг, 12 декабря, в Мраморном зале Самарского областного художественного музея в рамках нацпроекта "Культура" открылась выставка "Портрет семьи".

Для этой экспозиции Государственный Русский музей предоставил собрание портретов и жанровых композиций, на которых изображены события частной жизни представителей разных слоев русского общества XIX-XX столетий.

Со вступительным словом к гостям вечера обратилась директор художественного музея Алла Шахматова: "Скоро Новый Год, Рождество… Как мы привыкли отмечать эти праздники? Конечно же, в кругу семьи! А еще 30 лет назад состоялось удивительное путешествие в этот дом: наша музейная семья поселилась здесь, на улице Дворянской. Эти три праздника - Новый Год, тридцатилетие на Дворянской, Рождество - побудили нас обратиться в Русский музей для создания такой поистине уникальной выставки, как "Портрет семьи". Удивительные имена, потрясающая история и, что особенно ценно, - долгая дружба с Русским музеем".

Посетителей музея приветствовала куратор выставочного проекта, представитель Государственного Русского музея Любовь Шакирова: "Наши музеи связывает долгая история сотрудничества, и мы, сотрудники Русского музея, рады, что оно продолжается именно таким образом. Надеемся, что эта выставка станет для всех вас хорошим новогодним подарком! Этот проект стартовал еще в 2014 году и задействовал почти все наши фонды. Сюда приехала небольшая, но очень значимая его часть. Нам было интересно показать выход всего этого длинного коридора семейных образов в нашу современность, дать зрителям возможность почувствовать себя их продолжением. Здесь 36 работ, написанные как известными художниками, так и безымянными. Каждая из них - это история, счастливая или трагическая, которая несет в себе теплый душевный заряд".

К публике обратился и министр культуры Самарской области Борис Илларионов: "От имени губернатора Дмитрия Азарова я передаю Русскому музею огромную благодарность за эту выставку. Пожалуй, нет ничего ценнее музейных предметов, потому что они - овеществленная память. Сегодня в Самару прибыли поистине уникальные полотна, созданные такими замечательными художниками, как Боровиковский, Петров-Водкин, Маковский, Мыльников. То, что мы в течение двух с лишним месяцев сможем видеть эти работы в главном выставочном зале Самары, - это большое событие и большая радость для всех нас".

Выставка "Портрет семьи" продлится до 23 февраля 2020 года.