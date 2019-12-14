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ДТП Происшествия

Появились подробности ДТП с двумя погибшими под Кинелем

КИНЕЛЬ. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 декабря, под Кинелем в ДТП попала 46-летняя женщина, ехавшая в 3:00 на автомобиле Opel Astra по трассе "Самара-Бугуруслан", сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, между 61 и 62 км трассы она выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем КамАз-43118 с госномером Ханты-Мансийского автономного округа (регион 86), под управлением 21-летнего водителя.

В результате ДТП водитель Opel Astra и ее 51-летняя пассажирка скончались на месте происшествия до приезда "скорой помощи". Кроме того, телесные повреждения получили два пассажира той же машины в возрасте 44 и 23 лет. Их доставили на "скорой" в больницу и госпитализировали в хирургическое отделение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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