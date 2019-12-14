В Волжском районе погиб водитель легковушки, врезавшийся в световую опору

В пятницу, 13 декабря, в Волжском районе погиб 50-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074, врезавшийся в световую опору, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских,в 14:10 он ехал со стороны трассы "Обход города Самара" в направлении с. Дубовый Умет. В пути водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на правую обочину и врезался в световую опору.

В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался.

Сейчас по факту ДТП полицейскими проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.