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ДТП Происшествия

В Волжском районе погиб водитель легковушки, врезавшийся в световую опору

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 13 декабря, в Волжском районе погиб 50-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074, врезавшийся в световую опору, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских,в 14:10 он ехал со стороны трассы "Обход города Самара" в направлении с. Дубовый Умет. В пути водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на правую обочину и врезался в световую опору.

В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался.

Сейчас по факту ДТП полицейскими проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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