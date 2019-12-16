ХК "Лада" одержал победу над "Торосом"

В воскресенье, 15 декабря, ХК "Лада" на домашнем льду одержал победу над "Торосом" из Нефтекамска, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Счет на седьмой минуте открыл защитник гостей Никита Воронин: после его броска шайба попала в конек защитника "Лады" и срикошетила в ворота (0:1).

В следующей смене дебютировавший за первую команду защитник Дмитрий Костенко хорошей передачей вывел один на один с Владимиром Сохатским Игоря Угольникова, но переиграть его форвард "Лады" не смог.

Хозяева много атаковали и в первом, и во втором периоде, создали несколько по-настоящему голевых моментов, но реализовать их не смогли. Только за два первых периода Сохатский отразил 29 бросков.

Но, все же, настойчивость хозяев была вознаграждена: на 46-й минуте Филипп Толузаков дальним броском сравнял счет (1:1).

На 53-й минуте Александр Денежкин в чужой зоне заставил ошибиться игрока "Тороса" и, выйдя один на один с голкипером, переиграл его — 2:1.

В концовке гости заменили голкипера полевым игроком, но хозяева надежно сыграли в обороне, не позволив сопернику сравнять счет — победа "Лады".