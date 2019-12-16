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ДТП Происшествия

В Красноярском районе водитель легковушки врезался в УАЗ

КРАСНЫЙ ЯР. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 15 декабря, в 20:10, в Красноярском районе на трассе М-5 столкнулись Vortex Estina и УАЗ-390945 ("буханка"). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полиции, на 1053 км трассы водитель легковушки нарушил ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗом. После удара оба автомобиля съехали в кювет и опрокинулись.

В аварии пострадали оба автомобилиста. 40-летнего водителя китайской машины после оказания помощи отпустили домой, а 28-летнего водителя УАЗа госпитализировали.

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