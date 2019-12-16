123 общественные инициативы по губернаторскому проекту "СОдействие" реализуют в 2020 году

Конкурсная комиссия подвела итоги конкурса общественных проектов по губернаторскому проекту "СОдействие". Заявки принимались администрацией губернатора Самарской области до 1 ноября. Всего в конкурсную комиссию поступило 211 общественных инициатив.

По итогам заявочной кампании лидерами по заявленным на конкурс инициативам населения являются: г. о. Тольятти (22 шт.), ВГР Кировский (20 шт.), м. р. Похвистневский (15 шт.), м. р. Безенчукский (10 шт.) и м. р. Кинель-Черкасский (10 шт.).

Из 211 проектов допущены к реализации 123 социально значимых инициатив населения Самарской области, сумма субсидии из областного бюджета по ним составляет более 174 млн рублей.

В 2017 году в рамках губернаторского проекта "СОдействие" были успешно реализованы 13 общественных инициатив, в 2018 году — 74 общественных проекта, в 2019 году реализуются еще 167.

Всего на реализацию государственной программы предусмотрено 2,02 млрд рублей.

Следующий прием заявок по губернаторскому проекту "СОдействие" состоится с 1 января до 1 марта 2020 года. Победители проекта "СОдействие" реализуют общественные проекты в течение 2020 года.