123 общественные инициативы по губернаторскому проекту "СОдействие" реализуют в 2020 году

Конкурсная комиссия подвела итоги конкурса общественных проектов по губернаторскому проекту "СОдействие". Заявки принимались администрацией губернатора Самарской области до 1 ноября. Всего в конкурсную комиссию поступило 211 общественных инициатив.
По итогам заявочной кампании лидерами по заявленным на конкурс инициативам населения являются: г. о. Тольятти (22 шт.), ВГР Кировский (20 шт.), м. р. Похвистневский (15 шт.), м. р. Безенчукский (10 шт.) и м. р. Кинель-Черкасский (10 шт.).
Из 211 проектов допущены к реализации 123 социально значимых инициатив населения Самарской области, сумма субсидии из областного бюджета по ним составляет более 174 млн рублей.
В 2017 году в рамках губернаторского проекта "СОдействие" были успешно реализованы 13 общественных инициатив, в 2018 году — 74 общественных проекта, в 2019 году реализуются еще 167.
Всего на реализацию государственной программы предусмотрено 2,02 млрд рублей.
Следующий прием заявок по губернаторскому проекту "СОдействие" состоится с 1 января до 1 марта 2020 года. Победители проекта "СОдействие" реализуют общественные проекты в течение 2020 года.
Проект "СОдействие" направлен на поддержку социально значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета.
Жители Самарской области могут принять участие в проекте и выдвинуть свою инициативу по одному из направлений:
— водоснабжение, пожарная безопасность;
— дорожная деятельность, освещение;
— малые архитектурные формы, памятники истории и культуры;
— парки, скверы, фонтаны,
— сбор коммунальных отходов, озеленение и охрана окружающей среды;
— спортивные объекты, детские площадки и площадки для выгула собак;
— народные промыслы;
— экскурсионное обслуживание, фестивали;
— содержание мест захоронения.
Основным условием участия в проекте является софинансирование проекта физическими или юридическими лицами, бюджетом муниципального образования и областным бюджетом.
Выдвигать инициативы могут население на собраниях или конференциях, общественные советы, территориальное общественное самоуправление, некоммерческие организации или представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования.