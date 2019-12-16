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Музеи и выставки Культура

В галерее "Формограмма" прошел вернисаж Ларисы Герасимчук

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Впервые в Самаре в галерее "Формограмма" прошла выставка "Мамы" Ларисы Герасимчук — художника по гриму и бессменного фотолетописца Московского театра "Мастерская Петра Фоменко". Посетители смогли увидеть невероятно нежные, чарующие и трепетные живописные работы, посвященные детям и мамам.

Фото: предоставлено "Промсвязьбанк"

"Лариса Герасимчук — гениальный человек, тонко чувствующий и наполненный любовью к людям. Ее работы легки и прозрачны, а в многообразии пластических поз и образов отражаются самые искренние эмоции и переживания, которые не оставляют зрителя равнодушным, и вовлекают во внутренний диалог", — говорит о картинах художницы владелица галереи "Формограмма" Регина Дрозд.

Завершилась выставка закрытым показом экспозиции для партнеров и клиентов ПСБ банка. На мероприятии гости смогли не только насладиться творчеством Ларисы Герасимчук, но и услышать рассказ искусствоведа, которая провела увлекательный экскурс по всем произведениям вернисажа.

"Благодаря многообразию сюжетов, образов и красок, которые создали в галерее теплую атмосферу, мы смогли перенестись в детство — в мир искренних эмоций, безграничной любви и добрых объятий самого близкого человека для каждого из нас — мамы. Мы надеемся, что ПСБ банк стал для наших клиентов родным", — отметила Татьяна Перемышлина, старший вице-президент — региональный директор операционного офиса "Самарский" ПСБ.

Биографическая справка:

Лариса Герасимчук — художник-гример.

Закончила гримёрное отделение Театрального художественно-технического училища в 1990 г.

С 1990 по 1992 г. работала на Студии детских и юношеских фильмов им. М. Горького.

Член Союза художников с 1995 г.

В "Мастерской Фоменко" с 1996 года. Постоянный и любимый фотограф театра.

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