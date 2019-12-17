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Музыка Культура

В Самарскую филармонию прибыл новый рояль Steinway

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 декабря, в Самарскую государственную филармонию прибыл новый концертный рояль знаменитой компании Steinway & sons. Концертный инструмент — родом из Гамбурга, он был приобретен в рамках нацпроекта "Культура" за счет бюджета Самарской области.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

"Можно поздравить Самарскую филармонию и Самару с приобретением замечательного инструмента. Это большое событие и радость для всех любителей музыки. Самарская филармония не первый раз получает рояль Steinway — это говорит о высоком внимании руководства области к филармонии, — отметил солист Самарской филармонии, лауреат международных конкурсов, пианист Николай Фефилов. — Рояли Steinway на 80% собираются вручную, поэтому все инструменты этой фирмы несут в себе индивидуальные особенности, которые будут постепенно раскрываться под пальцами разных исполнителей".

"Сегодня у нас в филармонии большой праздник, мы получили новый концертный рояль Steinway. Это королевский инструмент, и он украсит наши концерты. Теперь слушатели Самарской филармонии смогут наслаждаться звучанием уникального инструмента. Он предоставит безграничные возможности выдающимся пианистам современности", — рассказал художественный руководитель и главный дирижер Самарской филармонии Михаил Щербаков.

Для транспортировки в Самару рояль упаковали особым образом — инструменты Steinway, несмотря на мощь и солидность, очень чутко реагируют на изменения микроклимата, сильно подвержены изменениям влажности и температуры.

"Поскольку зал филармонии очень хорош, на мой взгляд, не будет необходимости дополнительно подзвучивать  рояль усилителями. Благодаря вашему губернатору, министерству культуры вы приобрели великолепный инструмент! Этот рояль — залог того, что к вам в Самару будут приезжать лучшие музыканты-пианисты!", — отметил настройщик музыкальных инструментов российского представительства Steinway & sons Кероп Вардикян.  


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