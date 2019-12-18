16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Два контейнера: стало известно как в регионе организуют раздельный сбор мусора Закупка контейнеров для мусора не войдет в зону ответственности регоператора В Самаре планируют реконструировать ул. Дачную и построить кольцевую развязку на Мичурина Тарифы на воду в Самаре за пять лет могут вырасти в полтора раза Приставы выдворили с территории региона 10 нелегалов

Общество

В Самаре планируют реконструировать ул. Дачную и построить кольцевую развязку на Мичурина

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 112
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 19 декабря, в Самаре пройдут публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для реконструкции ул. Дачной. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Согласно документу, первый этап работ предполагает реконструкцию ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского шоссе, с созданием кольцевой развязки на пересечении ул. Мичурина и Московского шоссе.  А во вторую очередь проекта входит реконструкция от ул. Пензенской до ул. Горской.

Слушания пройдут в администрации Ленинского района на ул. Садовой, 243. Начало в 12:00.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Студия инклюзивного творчества объединяет несколько десятков детей с особенностями развития

Студия инклюзивного творчества объединяет несколько десятков детей с особенностями развития

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5