В Самаре планируют реконструировать ул. Дачную и построить кольцевую развязку на Мичурина

В четверг, 19 декабря, в Самаре пройдут публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для реконструкции ул. Дачной. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской мэрии.

Согласно документу, первый этап работ предполагает реконструкцию ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского шоссе, с созданием кольцевой развязки на пересечении ул. Мичурина и Московского шоссе. А во вторую очередь проекта входит реконструкция от ул. Пензенской до ул. Горской.

Слушания пройдут в администрации Ленинского района на ул. Садовой, 243. Начало в 12:00.