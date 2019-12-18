Обновленный Тольяттинский краеведческий музей приглашает на выставки

В Тольятти после капитального ремонта 10 декабря открылся Краеведческий музей. Здание музея сильно преобразилось, теперь музей отвечает всем техническим требованиям. Капитальный ремонт позволил обновить фасад, заменить оконные конструкции, сделать новую систему кондиционирования и электроснабжения, отремонтировать холл и два выставочных зала, обновить фондохранилище и кабинеты сотрудников. Теперь музей доступен и для маломобильных граждан: вход музея оборудован специальным пандусом, а дверной проем расширен.

Последний крупный ремонт проводился в музее более 20 лет назад. На ремонт всего было потрачено 15 085 тыс. руб из регионального бюджета и 794 тыс.рублей из городского. Все это стало возможным благодаря национальному проекту "Культура", реализуемого по поручению Владимира Путина. В Самарской области проект находится под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, руководителя рабочей группы Государственного совета по направлению "Культура".

"Капитальный ремонт очень важен для нас. Мы очень долго ждали этого, ведь нам постоянно говорили, что тот уровень, который поддерживает музей своими проектами, совершенно не соответствует тому обветшалому внешнему виду. — рассказывает директор музея Наталья Ланкова, — Музей очень долго не был в ремонте — обветшал весь фасад, холл, особенно туалеты. Сегодня музей обрел абсолютно другое лицо начиная от входной зоны, заканчивая техническими требованиями и выполнением всех условий для свободного перемещения маломобильных групп граждан, что очень здорово".

Наталья Ланкова рассказала, что музей не планирует менять свою экспозиционную стратегию: "У нас две современных экспозиции, только запущенных в работу. Продолжается создание третьей экспозиции. Что касается изменения в экспозиционных залах, то там поменяли окна, потому что, когда в щели дул ветер это была неприемлемая ситуация. Сейчас там поставили современные окна. Все залы были в обветшалом состоянии. Когда ты создаешь экспозицию в старых стенах, не соответствующих каким-либо нормам, то все это не способствует восприятию каких-то выставочных вещей. Сейчас залы располагают, чтобы в них работать и что-то создавать".

Еще в залах и кабинетах сотрудников появилась система кондиционирования. Сотрудники и посетители раньше особенно жаловались на летнюю жару в помещениях. Но после капитального ремонта это проблема уже решена.

Ежегодно музей организует около 40 выставок и уже есть планы на следующий год. Наталья Ланкова рассказала, что одна из самых главных первых выставок в обновленном музее будет посвящена 75-летию Победы. Планируется выставить ордена и медали Великой Отечественной войны. раньше музей не имел такой возможности из-за отсутствия специальных витрин и оборудования, теперь эта проблема постепенно решается.

Перед новогодними праздниками в музее открывается сразу несколько новых выставок — "Диво под микроскопом" (6+) и "Почетные граждане Тольятти" (6+). За новогодним настроением можно прийти на музейный праздник "Новогодние проделки Бабы Яги" (6+) ежедневно до 20 декабря по предварительной записи, или посетить уже работающие выставки: персональная фотовыставка Я. Никольской "Магия холода" (6+) и выставка "Елкины игрушки" (0+). Не стоит и забывать про традиционную экспозицию "Праздничный стол"(0+), рассказывающую о праздничных застольях в России.