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Музеи и выставки Культура

Музей Модерна выяснит, как живется самарцам в старинных домах

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В день рождения Музея модерна (Самара, ул. Красноармейская, 15), 26 декабря, откроется выставка "Бремя модерна" (16+).

Фото: Музей Модерна

"Бремя модерна" - это исследование жизни обычных людей в домах, построенных в начале 20 века в стиле модерн. Модерновых особняков в центре Самары сохранилось большое количество, и в советские годы их заселяли сразу по несколько семей.

До сих пор люди живут в окружении ушедшей красоты - маскарон, цветочных орнаментов, линии модерна. Задача проекта - понять, насколько сильно история дома влияет на жизнь его обитателей, понимают ли они его ценность и заботятся ли о наследии.

"Музей Модерна занимается исследованием домов в стиле модерн, мы восхищаемся украшениями фасадов и красотой форм. Но как живется в таких домах людям? Мы собрали истории людей, связанные с пятью домами в исторической части города. Жители говорят о себе, о проблемах своего дома и о том, ощущают ли они на себе "бремя модерна", - рассказывают организаторы.

Выставка - погружение с прямой речью людей - будет дополнена документальным фильмом о жителях и их домах.

Вход свободный.

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