Мэрию Тольятти оштрафовали за вольные изменения в муниципальных контрактах

В Тольятти сотрудников мэрии оштрафовали за нарушения по муниципальным контрактам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

12 декабря Госфинконтроль назначил штрафы на общую сумму 260 тыс. руб. за разные нарушения. Так, 20 тыс. руб. заплатит руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта. Он не составил в установленный контрактом срок документы о приемке выполненной работы и не направил мотивированного отказа от подписания этих документов.

Также к административной ответственности привлекли руководителя департамента городского хозяйства, ООО ИК "Траст" и его директора за незаконное изменение условий муниципального контракта на благоустройство бульвара Гая. Стороны подписали допсоглашение об изменении существенных условий контракта. В ведомости добавились работы, не предусмотренные изначально контрактом, другие виды работ исключили, а по отдельным позициям объемы работ увеличили или уменьшили более чем на 10%, что незаконно.