В Красноярском районе 81-летний водитель иномарки сбил на переходе подростка

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В четверг, 19 декабря, в Красноярском районе в 8:00 81-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara, на трассе "Волжский - Курумоч" сбил девушку, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.