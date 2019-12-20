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В Красноярском районе 81-летний водитель иномарки сбил на переходе подростка На ул. Ново-Садовой водитель Volkswagen сбил женщину на переходе В Самаре двое мужчин попали под колеса автомобиля, который ремонтировали В Сызрани пострадал водитель иномарки, врезавшейся в забор На ул. Обувной в ДТП пострадала женщина-пешеход

ДТП Происшествия

В Красноярском районе 81-летний водитель иномарки сбил на переходе подростка

КРАСНЫЙ ЯР. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 декабря, в Красноярском районе в 8:00 81-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara, на трассе "Волжский - Курумоч" сбил девушку, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, 17-летняя девушка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

После ДТП подросток самостоятельно обратилась в лечебное учреждение и была госпитализирована.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей быть внимательнее при проезде пешеходных переходов.

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