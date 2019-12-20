В Красноярском районе 81-летний водитель иномарки сбил на переходе подростка

В четверг, 19 декабря, в Красноярском районе в 8:00 81-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara, на трассе "Волжский - Курумоч" сбил девушку, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии стражей порядка, 17-летняя девушка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
После ДТП подросток самостоятельно обратилась в лечебное учреждение и была госпитализирована.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей быть внимательнее при проезде пешеходных переходов.