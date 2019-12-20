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ДТП Происшествия

При столкновении двух машин под Самарой один человек погиб и один пострадал

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 20 декабря, на трассе от самарской обводной дороги к с. Спиридоновка произошло смертельное ДТП. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, на 2 км дороги столкнулись два автомобиля. В результате погиб пассажир одной из машин и пострадал один из водителей.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливают. По предварительной версии, в ДТП участвовали легковушка и небольшой грузовик.

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