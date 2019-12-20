Энергетики "Самарских сетей" получили награды губернатора за победу в XVI Международных соревнованиях профмастерства

19 декабря в Самарском театре оперы и балета прошло торжественное собрание, посвященное Дню энергетика. Среди тех, кто был отмечен региональными наградами, сотрудники филиала "Самарские сети" компании "Россети Волга" (бренд ПАО "МРСК Волги"), которые представляли нашу страну на XVI Международных соревнованиях профмастерства в Республике Казахстан.

Награды — достойным

В зале Самарского академического театра оперы и балета — лучшие работники энергетической отрасли, руководители областного министерства энергетики и ЖКХ, топ-менеджеры энергокомпаний региона, преподаватели и студенты профильных специальностей.

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов поздравил собравшихся от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с Днем энергетика и от себя лично. "В преддверии профессионального праздника я хочу искренне поблагодарить вас за ваш добросовестный, ответственный труд, за ваши мастерство, преданность делу, пожелать крепкого здоровья, благополучия, исполнения всех планов и, конечно, безаварийной работы", — сказал первый вице-губернатор.

Виктор Кудряшов вручил лучшим представителям энергокомплекса государственные награды Самарской области. Среди награжденных — шестеро сотрудников филиала "Самарские сети" компании "Россети Волга" (бренд ПАО "МРСК Волги"). Андрей Бархаткин, Евгений Шмачков, Николай Журавлев, Антон Шумилкин, Олег Никоноров и Игорь Ашпетов удостоились награды губернатора за высокое профессиональное мастерство и уверенную победу в XVI Международных соревнованиях профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств — участников СНГ.

Лучшие в России и СНГ

В энергоотрасли профессионалы всегда в цене. В сентябре 2019 года в городе Кызылорда Республики Казахстан за право называться лучшими энергетиками СНГ боролись команды из восьми стран Содружества — Республики Беларусь, Казахстана, Российской Федерации, Грузии, Кыргызской Республики и республик Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан.

На Международных соревнованиях бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 10/0,4 кВ Россию представляла команда ПАО "Россети", сформированная из сотрудников филиала "Самарские сети" дочерней компании "Россети Волга" (бренд ПАО "МРСК Волги"). Руководитель команды — Андрей Бархаткин. Право защищать честь страны на международных соревнованиях самарцы заслужили, пройдя жесткий отбор на Всероссийских соревнованиях профмастерства группы "Россети", которые прошли в Санкт-Петербурге в июле 2019 года.

По результатам выступлений на семи этапах, где проверялись и теоретические знания, и практические навыки, российская команда заняла 1-е место. Наши набрали наибольшее количество баллов, а кроме того, сотрудник "Самарских сетей" Олег Никоноров победил в личном первенстве и стал лучшим электромонтером XVI Международных соревнований профмастерства.

Сегодня хорошим дополнением к золотым медалям и кубку, которые увезла домой из Казахстана российская команда, стали награды Самарской области.