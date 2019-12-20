В Самаре перебегавший дорогу на "красный" парень попал под грузовик

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В четверг, 19 декабря, в 0:00, в Самаре произошло ДТП с участием 27-летнего водителя грузовой "Газели", поворачивавшего с ул. Гагарина налево — на ул. Революционную. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.