В Самаре перебегавший дорогу на "красный" парень попал под грузовик

В четверг, 19 декабря, в 0:00, в Самаре произошло ДТП с участием 27-летнего водителя грузовой "Газели", поворачивавшего с ул. Гагарина налево — на ул. Революционную. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полиции, напротив дома № 119 по ул. Революционной автомобилист нарушил скоростной режим (п. 10.1 ПДД РФ) и сбил 18-летнего молодого человека, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал пешеходного светофора.
Парня доставили на "скорой" в больницу и после оказания помощи отпустили домой.
По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.