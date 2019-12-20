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ДТП Происшествия

В Самаре перебегавший дорогу на "красный" парень попал под грузовик

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 декабря, в 0:00, в Самаре произошло ДТП с участием 27-летнего водителя грузовой "Газели", поворачивавшего с ул. Гагарина налево — на ул. Революционную. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полиции, напротив дома № 119 по ул. Революционной автомобилист нарушил скоростной режим (п. 10.1 ПДД РФ) и сбил 18-летнего молодого человека, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал пешеходного светофора.

Парня доставили на "скорой" в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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