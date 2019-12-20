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Музыка Культура

В "Дирижабле" пройдет гала-концерт "Культурное сердце России-2019"

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В молодежном концертно-театральном комплексе "Дирижабль" (ул. Куйбышева, 104) 22 декабря, в 15:00, пройдет гала-концерт "Культурное сердце России-2019" (0+).

Инициаторами создания проекта выступили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

В концерте примут участие музыкальные коллективы, барабанные и танцевальные школы Самары.

Вход свободный.

В 2019 г. по поручению губернатора Самарской области проводятся мероприятия в рамках общественного проекта "Культурное сердце России". Впервые в 2019 г. жители сами формировали культурную программу на лето. Благодаря проекту у молодых артистов из Самарской области появилась возможность выступать перед широкой публикой, а у зрителей — познакомиться с новыми коллективами. Проект придал дополнительный импульс самарским музыкантам и танцевальной жизни города. Проведение фестиваля играет ключевую роль в формировании культурного имиджа Самары.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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