В "Дирижабле" пройдет гала-концерт "Культурное сердце России-2019"

В молодежном концертно-театральном комплексе "Дирижабль" (ул. Куйбышева, 104) 22 декабря, в 15:00, пройдет гала-концерт "Культурное сердце России-2019" (0+).

Инициаторами создания проекта выступили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

В концерте примут участие музыкальные коллективы, барабанные и танцевальные школы Самары.

Вход свободный.

В 2019 г. по поручению губернатора Самарской области проводятся мероприятия в рамках общественного проекта "Культурное сердце России". Впервые в 2019 г. жители сами формировали культурную программу на лето. Благодаря проекту у молодых артистов из Самарской области появилась возможность выступать перед широкой публикой, а у зрителей — познакомиться с новыми коллективами. Проект придал дополнительный импульс самарским музыкантам и танцевальной жизни города. Проведение фестиваля играет ключевую роль в формировании культурного имиджа Самары.