Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса № 126

Днем 20 декабря на трассе в Кинеле, по предварительным данным, произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе автобуса 126-го маршрута. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции.

В соцсетях очевидцы пишут, что столкновение произошло на трассе Кинель — Богатое — Борское, неподалеку от пересечения с ул. Промышленной в южной части Кинеля.

После удара автобус остановился на обочине. У него повреждена передняя часть кузова слева. На противоположной стороне дороги встала "Газель", а на середине проезжей части — легковой автомобиль. В ДТП, предположительно, участвовало еще одно транспортное средство, возможно, грузовик.

По предварительным данным, в аварии пострадали два человека: водитель автобуса и пассажир другой машины.

Обстоятельства ДТП устанавливают.