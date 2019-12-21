16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стали известны подробности ДТП с грузовиком и легковушкой в Волжском районе Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Кинеле увеличилось до пяти Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса № 126 При столкновении двух машин под Самарой один человек погиб и один пострадал В Красноярском районе 81-летний водитель иномарки сбил на переходе подростка

ДТП Происшествия

Водитель иномарки сбил пешехода на "зебре" на ул. Авроры в Самаре

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 20 декабря, в 18:45, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП с участием 55-летнего водителя Ford Mondeo, ехавшего по ул. Партизанской. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, автомобилист поворачивал налево — на ул. Авроры и напротив дома № 60 сбил 23-летнего парня, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Пешехода доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

В пресс-службе областного ГУ МВД сообщают, что по факту случившегося ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5