Водитель иномарки сбил пешехода на "зебре" на ул. Авроры в Самаре

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В пятницу, 20 декабря, в 18:45, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП с участием 55-летнего водителя Ford Mondeo, ехавшего по ул. Партизанской. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.