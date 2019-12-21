Водитель иномарки сбил пешехода на "зебре" на ул. Авроры в Самаре

В пятницу, 20 декабря, в 18:45, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП с участием 55-летнего водителя Ford Mondeo, ехавшего по ул. Партизанской. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, автомобилист поворачивал налево — на ул. Авроры и напротив дома № 60 сбил 23-летнего парня, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.
Пешехода доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.
В пресс-службе областного ГУ МВД сообщают, что по факту случившегося ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.