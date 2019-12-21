На пр. Кирова в Самаре под колеса иномарки попал нетрезвый пешеход

В пятницу, 20 декабря, в 20:35, в Кировском районе Самары участником ДТП стал 33-летний водитель Kia Cerato, ехавший по ул. Победы со стороны ул. Пугачевской в направлении ул. Советской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, напротив дома № 146 по ул. Победы он сбил 42-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в не предназначенном для этого месте.

По данным областной полиции, пешеход получил травмы. Его доставили на "скорой" в больницу в состоянии алкогольного опьянения и госпитализировали.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.