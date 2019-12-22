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ДТП Происшествия

В Приволжском районе из-за смерти пешехода в ДТП возбудили уголовное дело

ПРИВОЛЖЬЕ. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском районе возбудили уголовное дело в отношении водителя, участвовавшего в ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, водитель отечественного автомобиля ехал по ул. Советской с. Обшаровка, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на левую обочину и сбил 48-летнюю местную жительницу. После этого машина перевернулась в кювет.

Автомобилист бросил машину и скрылся. Полицию и "скорую помощь" вызвали очевидцы. Пострадавшая скончалась до прибытия медиков.

Вскоре правоохранители установили личность водителя — 41-летнего местного жителя. По данным ГИБДД, за год его трижды привлекали к административной ответственности за превышение скорости.

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