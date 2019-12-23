В Самаре водитель иномарки сбил ребенка на переходе

В воскресенье, 22 декабря, в Самаре водитель Chevrolet Cobalt сбил 13-летнего подростка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, ДТП произошло в 15:30 напротив дома №80 по пр. Металлургов, когда 51-летний водитель иномарки ехал со стороны ул. Строителей в направлении ул. Марии Авейде, а мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшедшего юный пешеход получил травмы. Его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей быть максимально внимательными про проезде пешеходных переходов.

