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ДТП Происшествия

В Самаре водитель иномарки сбил ребенка на переходе

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 22 декабря, в Самаре водитель Chevrolet Cobalt сбил 13-летнего подростка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, ДТП произошло в 15:30 напротив дома №80 по пр. Металлургов, когда 51-летний водитель иномарки ехал со стороны ул. Строителей в направлении ул. Марии Авейде, а мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшедшего юный пешеход получил травмы. Его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей быть максимально внимательными про проезде пешеходных переходов.
 

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