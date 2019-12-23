МегаФон и СДС-Уголь подписали соглашение о цифровизации угольных предприятий

МегаФон и СДС-Уголь подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым компании будут совместно формировать современную инфраструктуру для развития услуг связи на угледобывающих предприятиях, внедрять цифровые технологии управления производством, обеспечивающие повышение производительности труда, уровня промышленной и экологической безопасности.

Сотрудничество МегаФона и холдинга "СДС-Уголь" продолжается несколько лет. Базовые станции МегаФона уже покрывают связью территории угледобывающих предприятий ХК "СДС-Уголь": АО "Черниговец", ООО "Шахтоуправление "Майское", АО "Салек" и ООО "Шахта Листвяжная". Надежная связь необходима для бесперебойной работы специалистов и горного оборудования.

МегаФон обеспечивает инфраструктуру передачи данных для более чем 2 тысяч IoT-модулей, установленных на горно-транспортном оборудовании компании "СДС-Уголь". Вместе с автоматической системой диспетчеризации датчики отслеживают скорость, местоположение транспорта, уровень топлива в баке, нагрузку кузова на шасси, температуру, ведут видеорегистрацию событий. Это позволяет сократить затраты на транспортировку и оптимизировать бизнес-процессы.

Шахта "Листвяжная" стала первой промышленной площадкой в России, где были продемонстрированы возможности беспилотного управления грузовиком. Автомобиль КАМАЗ передвигается по промышленной трассе протяженностью 1 км из точки погрузки в точку разгрузки. Движение транспорта по территории предприятия обеспечила базовая станция МегаФона.

По итогам запуска состоялся телемост между Кемеровской областью и Москвой — видеозвонок в первой за Уралом тестовой сети 5G, развернутой на шахте "Листвяжная". Звонок был совершен с использованием коммерчески доступного инфраструктурного оборудования Huawei: опорной сети, базовой станции 5G, мобильного терминала Huawei Mate X. Генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян в ходе видеозвонка выразил уверенность, что современные технологии, в том числе развитие 5G, позволят сделать угледобывающую отрасль еще более эффективной и безопасной.

"Запуск беспилотного грузовика — пример того, как современные технологии могут использоваться в промышленности. Именно бизнес будет основным пользователем 5G — нового стандарта связи, который сейчас активно внедряет весь мир. Благодаря 5G, можно будет автоматизировать те участки производства, которые представляют потенциальную опасность для сотрудников, использовать видео, дополненную реальность и другие возможности. Технологическая революция окажет влияние на эффективность всего производственного процесса", — отметил Геворк Вермишян.

"Проведение испытаний беспилотного самосвала — это первый практический этап реализации проекта "Цифровое горное предприятие", в рамках которого планируется создание отечественного карьерного робота-самосвала. Движение автомобиля без участия водителя позволяет вывести человека из опасной зоны ведения горных работ, снизить вероятность ДТП и травматизма водителя. В рамках национального проекта "Экология" и реализации концепции "Чистый Уголь = Зелёный Кузбасс" применение беспилотного робота-самосвала позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления топлива при ритмичных перевозках, а также использования двигателя внутреннего сгорания, работающего на газовом топливе. Хочу поздравить наших партнеров с успешным проведением испытаний и поблагодарить за отлично проделанную работу", — отметил генеральный директор АО ХК "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев.

"Губернатор Кузбасса поставил задачу по цифровизации региона — в том числе, и угольной отрасли. Сегодняшнее событие на "Листвяжной" — важнейший шаг на пути достижения этой цели. Хочу поблагодарить компанию "МегаФон" за инновации, и надеюсь на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество", — сказал замгубернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.