"АгроНива" удвоила выручку за 6 лет при поддержке РСХБ

Конструктивное взаимодействие между клиентом и обладающим соответствующими компетенциями банком способно эффективно выводить предприятие из кризиса, сохранять рабочие места и развивать производство. Для этого нужна общая, объединяющая цель. Примером выступает сотрудничество АО "Россельхозбанк" и ООО "АгроНива" в Удмуртии, где компания вошла в десятку ведущих производителей молока в 2019 году.

ООО "АгроНива" успешно развивалась до начала 2009 года и была крупнейшим сельскохозяйственным холдингом на территории Сарапульского района. Финансовый кризис, необходимость досрочного погашения кредитов перед другим банком и засуха нанесли удар по предприятию.

Россельхозбанк, долг перед которым на 1 ноября 2019 года составил 308 млн рублей, продолжает проводить мероприятия, направленные на выведение социально и экономически важного для Республики предприятия из кризиса. 14 ноября 2019 года банк реструктуризировал задолженность компании на 8 лет со снижением процентной ставки.

За время сотрудничества с банком предприятие нарастило основные показатели. Так, в 2018 году его выручка составила 264 млн рублей, что более чем вдвое превышает результат 2012 года. Годовой объем производства молока — профильного продукта компании — в 2018 году превысил 7500 тонн — в полтора раза выше результата 2010 года. При этом поголовье дойного стада почти не изменилось. Увеличение производства молока достигнуто за счет изменения системы кормления и проведения селекционной работы, то есть качественными методами.

Кроме того, сохранены и рабочие места.

"ООО "АгроНива" — одно из крупных сельхозпредприятий Удмуртской Республики, по итогам минувшего года добилось хороших результатов по молочной продуктивности дойного поголовья — 6475 кг молока на корову. Это ключевой показатель успешной деятельности, включающий в себя многие аспекты агробизнеса: оптимальные условия содержания стада, заготовку качественных кормов, наличие посевных площадей, надежный ресурс, кадровый капитал. Стоит также отметить открытие в хозяйстве в этом году собственного комбикормового производства, которое позволило увеличить надои и сохранить качество молочного сырья. "АгроНива" — это огромный коллектив людей, каждый из которых в совершенстве знает вверенное ему дело. Здесь трудятся высококлассные механизаторы, зоотехники, операторы машинного доения, и многие из них — победители отраслевых конкурсов профмастерства. Имена этих людей занесены на районные и республиканские Доски почета, и доверие "АгроНиве" — это прежде всего доверие ее работникам и грамотному руководящему составу. Мы признательны Россельхозбанку за финансовую поддержку, оказанную "АгроНиве", — комментирует министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Ольга Абрамова.

"Сельское хозяйство нередко сталкивается с объективными трудностями, например, засухой или другим природным бедствием, а также влиянием негативных макроэкономических трендов. В такой ситуации крайне важна поддержка со стороны опытного финансового партнера, который сможет вести адекватную антикризисную политику и идти навстречу клиенту, входя в его положение. Россельхозбанк обладает соответствующими компетенциями. Мы рады, что при нашем содействии ООО "АгроНива" встала на ноги, сейчас это стабильное, устойчивое предприятие с качественной продукцией и стабильной работой для населения. ООО "АгроНива" продолжает работу по улучшению рациона кормов КРС, чтобы сохранить достигнутый объем выручки", — сказал директор Удмуртского регионального филиала РСХБ Александр Чураков.

Директор добавил, что АПК Удмуртии обладает экспортным потенциалом, и подчеркнул, что у РСХБ есть необходимые инструменты для поддержки ВЭД.

Россельхозбанк дает экспортерам продукции АПК полный спектр возможностей по привлечению экспортного финансирования, структурированию внешнеторговых сделок, проведению международных расчетов, получению гарантий и открытию аккредитивов по внешнеторговым контрактам, осуществлению конверсионных операций. РСХБ предоставляет предприятием консультационную поддержку по организации и финансированию ВЭД, в том числе в части использования широкой корреспондентской сети банка.