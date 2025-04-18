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Банк Ростеха подписал соглашение с Центральным банком Кубы о расчетах в рублях

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Госкорпорации Ростех заключил соглашения с Центральным банком Кубы и двумя крупнейшими коммерческими банками республики. Документы предусматривают организацию расчетов в рублях через счета в НОВИКОМе. Подписание состоялось на полях 22-го заседания Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Гаване.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Заключение соглашений о расчетах в рублях позволит расширить список финансовых организаций Кубы, которые смогут проводить расчеты в рублях через счета в НОВИКОМе. Ранее НОВИКОМ обеспечил возможность проведения платежей между юридическими лицами двух стран, а также предоставил возможность своим розничным клиентам переводить средства в рублях физическим лицам островного государства. В декабре прошлого года банк Ростеха запустил переводы в Республику Кубу через мобильное приложение.

Также в 2024 году НОВИКОМ первым из российских банков открыл представительство на Кубе. Это решение положительно оценила Межправительственная Российско-Кубинская комиссия, сопредседателями которой являются заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисас.

"За последние годы Россия и Куба продемонстрировали большой прогресс в экономическом взаимодействии: на острове начала работать платежная система "Мир", растет туристический поток в обе стороны, в республике расширяется присутствие отечественных компаний, увеличивается объем российских инвестиций. Мы рады, что можем внести вклад в развитие отношений между нашими странами и уверены, что сотрудничество с ведущими банками республики станет плодотворным для обоих государств", — отмечает Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

НОВИКОМ работает с кубинскими банками с 2016 года, обеспечивая расчетное взаимодействие между различными компаниями двух стран в сферах туризма, транспорта, ТЭК и других направлений деятельности. За последний год расчеты за товары и услуги через счета кубинских банков увеличились на 42%.

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