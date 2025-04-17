Финансовое просвещение — основа заботы о человеке от НОВИКОМа

Дочерний банк Госкорпорации Ростех выступил партнером XXV Всероссийской банковской конференции "Банковская система и национальная экономика: новая архитектура взаимодействия для достижения целей 2030". Вице-президент — директор Департамента развития бизнеса НОВИКОМа Игорь Куржиямский рассказал о подходах банка к формированию финансовой культуры работников промышленности и предпринимателей, а также представил предложения по расширению такой просветительской деятельности для разных возрастных категорий.

В ходе своего выступления на сессии "Банкинг будущего: технологии человекоцентричности для достижения национальных целей" представитель банка Ростеха подчеркнул, что использование быстро развивающихся цифровых технологий на фоне роста масштабов мошенничества должно сопровождаться защитой граждан.

НОВИКОМ совместно с Госкорпорацией реализует масштабный образовательный проект "Финансовая грамотность" для широкой аудитории в разных форматах. Банк организует выездные обучающие сессии непосредственно на предприятиях и в профильных вузах, чтобы знания были доступны каждому работнику, создал на площадке Академии Ростеха онлайн-курс, также на регулярной основе информация публикуется в онлайн-каналах Банка. Кроме программ для физических лиц, действуют программы повышения финграмотности для субъектов МСП.

Большое внимание в образовательном проекте уделяется практическим аспектам — противодействию мошенникам, эффективному планированию и контролю личных финансов, оценке своей кредитной нагрузки, алгоритмам безопасности. Отдельный модуль посвящен таким инновационным финансовым инструментам, как цифровой рубль и цифровые финансовые активы.

Отдельно спикер остановился на теме дропперства, когда жертвы в большинстве случаев не осознают, что их вовлекли в мошеннические схемы. Требуются оперативное массовое просвещение граждан в этой части, особенно школьников и студентов, чтобы они могли вовремя распознавать злоумышленников и осознавать все последствия.

"Исследование регулятора показало, что повышение индивидуальной финансовой грамотности чаще всего приводит к тому, что люди начинают более аккуратно относиться к потреблению, формировать сбережения и диверсифицировать свой капитал. Таких людей гораздо сложнее обмануть, они умеют распознавать мошенников и не следуют их уговорам. Подход НОВИКОМа — это забота о человеке, ведь финансово грамотные граждане обладают устойчивой платежеспособностью, более эффективно распоряжаются своими средствами, успешно тестируют новые перспективные инструменты", — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения Союзмаш России Елена Георгиева.