НОВИКОМ успешно тестирует отечественные банкоматы

Дочерний банк Ростеха намерен расширить сотрудничество с российским производителем банкоматов "Банковские и Финансовые Системы" (БФС). Таким образом, НОВИКОМ продолжает активно внедрять отечественные технологии в свой бизнес.
Между сторонами действует соглашение, заключенное на площадке ПМЭФ-2024. Тогда НОВИКОМ договорился о совместной работе по интеграции оборудования и программного обеспечения БФС в свои системы.
В условиях, когда зарубежные производители банкоматов покинули российский рынок, сотрудничество компаний стало особенно актуальным. Сегодня продукция БФС активно тестируется в офисах банка Ростеха, что позволяет объективно оценить их качество. В дальнейшем НОВИКОМ планирует пополнить свой парк устройств банкоматами БФС.
Банкоматы производства БФС оборудованы большим сенсорным экраном 32 дюйма, выполняют полный набор операций с банковскими картами и токенизированными носителями, а также предусматривают замкнутый цикл обращения банкнот, что снижает расходы на инкассацию.
НОВИКОМ регулярно пользуется услугами поставщиков отечественного оборудования и проводит тестирование новых технологий. Так, в июле 2024 года банк успешно опробовал работу российских сервисных маршрутизаторов, произведенных НПП "Исток" им. Шокина холдинга "Росэлектроника".
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