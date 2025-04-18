ВТБ выяснил, куда россияне поедут на летний отдых

Отпуск на лето планирует 56% россиян. Из них больше половины хотят отправиться в путешествие по стране, следует из опроса ВТБ*. А провести отпуск за границей хочет в этом сезоне каждый пятый респондент.

Около половины россиян запланировали отпуск летом, при этом чуть более трети еще не решили, куда поедут. Работать все лето будут 13% опрошенных. При этом среди жителей Дальнего Востока больше всего тех, кто уже запланировал поездку (26%) и одновременно тех, кто не возьмет отпуск летом (22%).

Летний отпуск в основном россияне планируют провести в поездках и путешествиях по России (62%). Сторонников внутреннего туризма больше всего в Южном (80%) и Северо-Западном округах (73%). 21% уточнили, что планируют отдых на природе — на даче, у рек или лесов (в Сибири таких больше всех — 33%).

Поехать за рубеж планирует каждый пятый россиянин. Из тех, кто хочет съездить на отдых за границу, больше всего жителей Дальнего Востока (40%), Северо-Западного (27%) и Приволжского (26%) округов. Останется дома каждый десятый, меньше всего домоседов — в Сибири (3%). Среди зарубежных направлений россияне в основном планируют поехать в Турцию (32%), Таиланд (19%), а также в ОАЭ (18%), Китай (14%) и Египет (9%).

Наиболее популярные направления поездок внутри страны на майские праздники и летом — Сочи и курорты Краснодарского края (34%), Санкт-Петербург (20%), Москва и Кавказ (15%). В топ-5 направлений также входит Крым (14%).

Потратить на отдых от 50 тыс. до 100 тыс. руб. планируют 34% опрошенных. В рамки от 100 до 300 тыс. руб. надеются уложиться около четверти. ВТБ совместно с Яндекс Путешествиями помогает своим клиентам увеличить бюджет на поездку: пользователи могут получить кешбэк 12% рублями, если забронировать отель на специальном сайте и оплатить его картой ВТБ. Ссылка на сайт доступна в приложении ВТБ Онлайн в разделе "Выгода" и на сайте банка.

"В этом году россияне бронируют отдых в Краснодарском крае в среднем за 28 дней, стоимость пребывания на одного человека на 10 дней составляет около 50-55 тыс. рублей без учета затрат на дорогу. А вот отдых в Крыму бронируется почти за 2 месяца, и мы видим 30% рост спроса на этом направлении летом. Дороже всего обойдется санаторный отдых, например, на Кавказских минеральных водах: россияне бронируют путевки за 80-90 дней из-за ограниченного числа мест, в среднем на 12 дней, а стоимость поездки с лечением составляет около 70-75 тыс. рублей на человека. В целом по итогам 2025 года мы ожидаем рост внутреннего туризма на 8-10% и преодоление планки в 100 млн поездок", — сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

"Для тех, кто планирует отдых, важно продумать и связь в поездке. ВТБ Мобайл осенью 2024 одним из первых операторов отменил роуминг в путешествиях по Республике Крым и Севастополю, сделав условия тарификации более прозрачными и понятными, а услуги связи более доступными. При этом с момента запуска оператор предлагает абонентам единый тариф по России, предоставляя возможность общаться в путешествиях по стране как дома. Для международного роуминга мы предлагаем выгодные пакеты интернета", — отметил генеральный директор ВТБ Мобайл Алексей Чернецов.