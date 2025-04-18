Продукты ВТБ стали доступны во всех флагманских отделениях Почта Банка

Продажи продуктов ВТБ стартовали во всех 336 клиентских центрах Почта Банка. Они охватывают 215 населенных пунктов в 79 субъектах РФ. На следующем этапе интеграции двух банков запланирован запуск продаж в отделениях почтовой связи Почта России.

В клиентских центрах Почта Банка розничные клиенты могут оформить любой из продуктов ВТБ, включая получение дебетовой или кредитной карт, открытие вклада или накопительного счета, подключение программы лояльности и семейного банка, подачи заявок на автокредитование или ипотеку, перевести в ВТБ пенсию или зарплату. Клиентам пенсионного возраста ВТБ предлагает специальные условия по вкладам и накопительным счетам, программе лояльности и другим продуктам.

"Нам удалось всего за два месяца запустить продажи продуктов ВТБ во всех клиентских центрах Почта Банка. Это стало возможным благодаря эффективному взаимодействию команд ВТБ и Почта Банка, а также использованию опыта, полученного при интеграции других банков. В результате ВТБ расширил свою сеть на новые населенные пункты, где ранее услуги банка не были представлены. Следующим этапом интеграции станет организация продаж в более чем 2100 точках обслуживания, расположенных в почтовых отделениях — он завершится до конца июля 2025 года", — рассказала Светлана Сырцова, руководитель департамента администрирования сети, старший вице-президент ВТБ.

"Розничные клиенты получили доступ ко всей продуктовой линейке ВТБ в 336 клиентских центрах Почта Банка. За месяц свыше 52 тыс. человек оформили более 132 тыс. продуктов. Чаще всего клиенты оформляли дебетовые и зарплатные карты, переводили в ВТБ пенсию, открывали вклады и накопительные счета. Помимо обслуживания в офисах клиентам Почта Банка доступен выездной сервис, когда мобильный специалист доставляет карты в заранее согласованные место и время", — комментирует Василий Палаткин, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старший вице-президент ВТБ.

Сегодня офисная сеть ВТБ насчитывает более 1600 точек в 89 субъектах РФ. Процесс объединения с Почта Банком завершится к середине 2026 года и затронет несколько тысяч точек продаж.