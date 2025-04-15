Кредитная карта ОТП Банка признана одной из лучших для молодежи

Кредитная карта "100 дней без процентов" ОТП Банка была признана одной из лучших карт для молодежи в марте 2025 года по версии экспертов "Выберу.ру". Он вошла в топ-3 среди предложений для молодых людей, которые могут оформить кредитную карту с 18 лет.

Эксперты высоко оценили карту за привлекательные условия, которые хорошо подходят для молодежной аудитории, ищущей доступные и понятные финансовые решения.

"Одним из главных достоинств карты является ставка от 36,5%, а также отсутствие платы за выпуск и обслуживание. Это делает карту доступной для большинства молодых людей, не обременённых большими долгами. Кроме того, "100 дней без процентов" предлагает льготный период до 100 дней с даты образования задолженности, что позволяет клиентам избежать переплат при своевременном погашении долга", — отмечают в ОТП Банке.

В банке также обращают внимание на программу лояльности, которая предоставляет до 10% кэшбэка на покупки в супермаркетах, магазинах одежды и обуви, аптеках, а также на общественном транспорте и АЗС. Это делает карту "100 дней без процентов" особенно привлекательной для молодых людей, которые активно пользуются этими услугами и хотят получать дополнительные бонусы за повседневные траты.

Таким образом, кредитная карта "PRO 100" от ОТП Банка является одной из лучших для молодежи, предоставляя не только доступные условия кредитования, но и дополнительные бонусы, которые помогают экономить на повседневных расходах.