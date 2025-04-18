НОВИКОМ принял участие в обсуждении развития авиастроения в Совете Федерации

В Совете Федерации прошел круглый стол, посвященный реализации мер по обеспечению транспортной независимости России за счет расширения производства отечественной авиатехники. К обсуждению присоединились заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов и старший вице-президент банка Саид Аминов.

В круглом столе, организованном членом комитета Совфеда по экономической политике Андреем Шохиным, приняли участие сенаторы, представители Минпромторга РФ и других профильных ведомств. Делегация банка НОВИКОМ (входит в Холдинг АО "РТ-Финанс") выступила от финансового блока.

Как ранее подчеркивал президент России Владимир Путин, к 2030 году доля самолетов отечественного производства в парке российских авиаперевозчиков должна составить не менее 50 процентов. В этой связи участники встречи отметили ключевую задачу — определить, каким образом нужно проработать нормативную правовую базу для регулирования авиаотрасли.

На круглом столе также рассказали о работе, направленной на соблюдение планов поставки новых самолетов для перевозки пассажиров и поддержание летной годности парка техники. Кроме того, участники обсудили вопросы обеспечения стабильной работы производителей авиатехники и комплектующих в регионах.

По итогам обсуждения будут подготовлены рекомендации, направленные на решение этих вопросов.

"НОВИКОМ активно участвует в проектах авиастроительной отрасли, обеспечивая финансирование на всех этапах: от разработки до выпуска продукции. Кроме того, мы поддерживаем сотрудников предприятий Ростеха, которые заняты в том числе производством отечественной авиатехники. Наше участие в круглом столе Совета Федерации подчеркивает заинтересованность банка Ростеха в поддержке инициатив, направленных на расширение выпуска отечественных самолетов", — отметил Алексей Кузнецов.