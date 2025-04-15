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Сбер предупредил о мошенниках, которые в соцсетях предлагают несовершеннолетним деньги за поджоги

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Злоумышленники всё чаще вовлекают в противоправную деятельность молодых людей 15–20 лет. Преступники предлагают подросткам совершать поджоги и другие диверсии на объектах социальной, энергетической, транспортной и информационной инфраструктуры, объектах здравоохранения и эколого-охранных систем. За диверсию они обещают вознаграждение в среднем в 20–100 тыс. рублей. Для вербовки, как правило, используют мессенджеры и социальные сети.

По данным Службы безопасности банка, в первом квартале 2025 года зафиксировано 50 подобных случаев, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За подобный вид преступления предусмотрено реальное уголовное наказание. Так, по заданию вербовщиков четверо молодых людей, из которых двое несовершеннолетних подростков, на железнодорожных путях в Белгородской области подожгли релейные шкафы, которые обеспечивают безопасность движения. Другой случай: в Пермском крае несовершеннолетний поджёг вышку сотовой связи. При задержании он признался, что получил такое "задание" в мессенджере.

Уголовный кодекс РФ квалифицирует такие преступления по статье 205 "Террористический акт", которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. А при участии молодёжи разного возраста действия старших подпадают ещё и под статью 150 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетних в преступления".

"К сожалению, преступники не оставляют попыток дестабилизировать обстановку в России и, что особенно печально, всё чаще пытаются сделать это руками подростков. Находят их через социальные сети и мессенджеры, обычно связываются в Telegram, обещают хорошее вознаграждение, дают чёткие инструкции, как совершить преступление. В итоге молодые люди ломают себе жизнь: их задерживают, а Уголовный кодекс расценивает такие деяния как терроризм и подразумевает длительное лишение свободы. Мы зафиксировали 50 подобных случаев, при этом больше половины таких нападений организовали кураторы, связанные со спецслужбами Украины.

Служба безопасности и эксперты по кибербезопасности Сбера активно взаимодействует с МВД для предотвращения преступлений и вовлечения в них детей и молодёжи. Но я также призываю родителей и педагогов разговаривать с подростками на эти темы, объяснять, к чему приводят такие действия, не жалеть на это времени. Необходимо обязательно сообщить в правоохранительные органы о подобных подозрительных предложениях. Только вместе, действуя слаженно и скоординированно, мы сможем победить это зло", — сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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