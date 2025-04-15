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ВТБ рассматривает возможность создания центра ИИ-компетенций в Китае

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ рассматривает возможность создания центра компетенций в Китае, который займется разработкой технологий для создания "умных" ИИ-устройств. Центр поможет создать базу для дальнейшего развития сегмента ИИ-устройств в России.

"Центр позволит ВТБ не только лучше ориентироваться в существующих на мировом рынке ИИ-устройствах, но и эффективно использовать имеющиеся наработки, благодаря эффективной технологической и юридической поддержке разработок", — отметил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Одним из факторов, сдерживающих развитие российского рынка ИИ, является дефицит "средств производства" ИИ — видеокарт, графических процессоров и др., которые необходимы для работы моделей. Существуют также технологический барьер (развиваемые в Китае технологии подчас требуют адаптации для внедрения в России) и языковой барьер, заключающийся в отсутствии необходимой технической документации на английском языке. Кроме того, сложность представляет отсутствие системной информации о появляющихся в Китае ИИ-устройствах и технологиях, а также юридических механизмов взаимодействия в области высоких технологий.

Среди задач, которые будет решать центр, может быть разработка различных ИИ-инструментов, он может способствовать созданию ПАКов (программно-аппаратных комплексов) и устройств с привлечением экспертизы китайских научных специалистов, крупных компаний и стартапов. Также речь будет идти об аналитике появляющихся продуктов в сфере ИИ, деятельности стартапов в этой сфере и др.

Как следует из аналитического исследования "ИИинтеграция: будущее ИИ-устройств", подготовленном аналитиками ВТБ к ведущей технологической конференции Data Fusion, Китай сегодня является одним из мировых лидеров в сегменте создания и развития устройств с ИИ. ВТБ видит целесообразным развитие этого направления в партнерстве "с ведущими научными школами и производителями ИТ-систем и устройств — как российскими, так и зарубежными".

Аналитики по всему миру фиксируют ежегодный кратный рост продаж различных устройств, в которые интегрирован ИИ, отмечается в исследовании. Разделяют два типа интеграции ИИ с устройствами: облачный ИИ и встроенный ИИ. В первом случае ИИ-вычисления проходят в облаке на удаленных серверах, во втором — непосредственно на самих устройствах.

Исследование "ИИинтеграция: будущее "умных" устройств" основано на всеобъемлющем анализе более чем 100 различных источников, включая отчеты консалтинговых компаний, заявления крупнейших участников рынка, научные статьи передовых ученых и др.

"ВТБ изучает рынок "умных" устройств и следит за последними тенденциями в мире технологий искусственного интеллекта. Мы находимся на пороге эры "умных" устройств, которые сделают мир искусственного интеллекта близким к пользователям как никогда раньше", — резюмировал Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

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