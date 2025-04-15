16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер запустил первую в России онлайн-аренду сейфов Представители Ростеха продвигают российское образование на Острове Свободы Кредитная карта ОТП Банка признана одной из лучших для молодежи ВТБ рассматривает возможность создания центра ИИ-компетенций в Китае ВТБ: большинство россиян верит в появление "фантастических" "умных" устройств

Банки Финансы

Сбер запустил первую в России онлайн-аренду сейфов

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сбербанк первым из крупнейших банков РФ предложил инновационный онлайн-сервис, который значительно упростил процедуру аренды банковских сейфов. Теперь клиенты могут забыть о походах в отделения банка и оформлении бумажных договоров — всё доступно прямо в мобильном приложении всего за несколько кликов.

С апреля этого года у пользователей "СберБанк Онлайн" появилась возможность подобрать для себя сейф нужного размера в удобном офисе. Клиент может самостоятельно определить срок аренды и произвести оплату услуги непосредственно в приложении. Всё, что остаётся сделать после этого, — посетить выбранный офис в удобное время, забрать ключ и начать пользоваться сейфом.

Услуга доступна всем клиентам Сбербанка, независимо от их пакетов услуг. Сейфы уже давно используются всеми категориями клиентов не только для краткосрочного хранения средств при сделках между физлицами, в том числе с недвижимостью, но и для длительного размещения ценных вещей, таких как ювелирные украшения, монеты и слитки из драгоценных металлов, важные документы и другие личные ценности.

Сервис обеспечивает максимальную гибкость и удобство, позволяя клиентам экономить своё время. В сочетании с высоким уровнем безопасности и конфиденциальности, характерной для Сбербанка, новый сервис делает аренду сейфа ещё более привлекательной и доступной услугой.

Индивидуальные сейфы клиентов расположены в специально защищённых сертифицированных помещениях банка, доступ в которые ограничен и возможен только совместно с сотрудником банка.

Дополнительно каждое хранилище и каждый сейф оснащены многоуровневыми системами контроля доступа и защиты, в том числе разделением ключей на банковский и клиентский. Отсутствие одного из факторов допуска, в том числе ключа, не позволяет ни клиенту, ни сотруднику банка получить доступ к сейфу в одностороннем порядке.

Система контроля доступа интегрирована в банковскую АС, отделена от "внешнего" информационного контура. Это, учитывая использование уникального банковского модуля идентификации клиентов, включающего в себя несколько факторов и видов подтверждения личности, позволяет осуществлять контроль доступа к индивидуальным сейфам ещё более удобно, быстро и безопасно. Все операции с сейфом (открытие/закрытие) фиксируются и долгосрочно хранятся в журнале электронной системы контроля доступа, расположенном на отдельном сервере банка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4