В СберБанк Онлайн появился новый раздел "Кредиты"

В новой версии СберБанк Онлайн для Android-смартфонов появился новый раздел "Кредиты", где собраны все полезные инструменты для тех, у кого есть действующие кредитные обязательства или заинтересованность в дополнительных финансах. Он расположен справа в основном меню — один клик, и клиентам доступна вся необходимая информация.

Например, встроенный сервис "Кредитный потенциал" покажет, какие кредитные продукты банк может одобрить. Это своего рода кредитная линия, доступная в любой момент, чтобы удобно планировать покупки и бюджет. Здесь же можно оформить новый кредит, если возникнет потребность в заёмных средствах.

При расчёте кредитного потенциала клиент видит размер дохода и действующие обязательства, которые банк учитывал. Если эти параметры поменяются, суммы лимитов тоже изменятся. Расчёт актуален 30 дней, в будущем этот срок увеличится. Уже скоро в разделе появятся рекомендации, которые помогут грамотно управлять своей кредитной линией.

Есть в разделе "Кредиты" и другие сервисы. В нём удобно отслеживать свою кредитную историю в режиме реального времени, получать отчёты, посмотреть заявку по ипотеке с одобренной суммой, узнать максимальные лимиты по кредитной карте и подать заявку на увеличение, помочь близкому с оплатой кредита. А ещё можно подать заявку на реструктуризацию кредита либо оформить кредитные каникулы в сложной жизненной ситуации.

Новым разделом уже могут пользоваться владельцы Android-смартфонов с версией мобильного приложения от 16.2 и выше. У пользователей айфонов такая возможность появится позже.

В обновлённом приложении раздел "История операций", место которого занимают "Кредиты", теперь расположен сразу на главном экране. Это сделано для того, чтобы контролировать ежедневные поступления и расходы клиентам было удобнее.