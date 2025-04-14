В СберБанк Онлайн появился новый раздел "Кредиты"

В новой версии СберБанк Онлайн для Android-смартфонов появился новый раздел "Кредиты", где собраны все полезные инструменты для тех, у кого есть действующие кредитные обязательства или заинтересованность в дополнительных финансах. Он расположен справа в основном меню — один клик, и клиентам доступна вся необходимая информация.
Например, встроенный сервис "Кредитный потенциал" покажет, какие кредитные продукты банк может одобрить. Это своего рода кредитная линия, доступная в любой момент, чтобы удобно планировать покупки и бюджет. Здесь же можно оформить новый кредит, если возникнет потребность в заёмных средствах.
При расчёте кредитного потенциала клиент видит размер дохода и действующие обязательства, которые банк учитывал. Если эти параметры поменяются, суммы лимитов тоже изменятся. Расчёт актуален 30 дней, в будущем этот срок увеличится. Уже скоро в разделе появятся рекомендации, которые помогут грамотно управлять своей кредитной линией.
Есть в разделе "Кредиты" и другие сервисы. В нём удобно отслеживать свою кредитную историю в режиме реального времени, получать отчёты, посмотреть заявку по ипотеке с одобренной суммой, узнать максимальные лимиты по кредитной карте и подать заявку на увеличение, помочь близкому с оплатой кредита. А ещё можно подать заявку на реструктуризацию кредита либо оформить кредитные каникулы в сложной жизненной ситуации.
Новым разделом уже могут пользоваться владельцы Android-смартфонов с версией мобильного приложения от 16.2 и выше. У пользователей айфонов такая возможность появится позже.
В обновлённом приложении раздел "История операций", место которого занимают "Кредиты", теперь расположен сразу на главном экране. Это сделано для того, чтобы контролировать ежедневные поступления и расходы клиентам было удобнее.
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Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
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