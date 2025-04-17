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ОТП Банк улучшает программу лояльности по дебетовым картам

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 мая ОТП Банк улучшает программу лояльности по дебетовым картам. Теперь клиентам доступно 11 категорий кэшбэка.

Держатели ОТП Карты, ОТП Premium Light/Sport и ОТП Premium получают возможность выбирать нужные им категории кэшбэка на следующий месяц. При этом размер кэшбэка остается неизменным, а список категорий пополнился новыми актуальными категориями. Данная трансформация произведена банком в ответ на пожелания клиентов.

Например, владельцы ОТП Карты получат новую востребованную категорию 1% кэшбэка от трат на все покупки, кэшбэк 5% на одежду и обувь, такси, каршеринг, образование, цветы, искусство, 3% на аптеки. Выбрать можно 4 из 11 категорий, максимальная сумма — до 3 тыс. рублей.

Для держателей ОТП Premium добавлены: 5% кэшбэка на образование, цветы, искусство. Выбрать можно 8 из 11 категорий, максимальная сумма — до 20 тыс. рублей.

Определиться с категориями кэшбэка на следующий месяц необходимо в период с 25 числа текущего месяца.

Кроме того, в рамках этих изменений банк упрощает условия для бесплатного обслуживания по карте ОТП Premium. Теперь для этого достаточно выполнить одно из двух условий: обеспечить необходимый лимит суммы среднедневных остатков (СДО) на счетах и/или соблюдать минимальные требования по тратам. С 1 мая они составят: 2 млн руб. (СДО) или одновременно 1,5 млн руб. (СДО) и 100 тыс. руб. ежемесячных расходов.

Выбор премиальных привилегий, как и прежде, остается одним из самых широких на рынке: клиенту доступны 6 проходов в бизнес-залы в месяц, 4 компенсации за траты в ресторанах в аэропорту, компенсация стоимости страхового полиса, 2 трансфера от/до аэропортов автомобилем бизнес-класса по всему миру, услуги консьерж-сервиса и др., а также ставка до 19% годовых по накопительному счету.

Изменения условий бесплатности произойдут и для держателей ОТП Private, с 1 мая сумма среднедневных остатков для бесплатного обслуживания составит 10 млн рублей.

Подробнее со всеми изменениями можно ознакомиться в соответствующих разделах карточных продуктов: ОТП Карта, ОТП Premium.

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