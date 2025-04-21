НОВИКОМ рассказал о токенизированных активах на форуме в Шанхае

НОВИКОМ (входит в холдинг АО "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг государственной корпорации Ростех) принял участие в I Евразийском Финансово-Экономическом Форуме "Развитие делового партнерства в новых реалиях", который проходит с 17 по 19 апреля в Шанхае. Основной темой мероприятия стало создание новой экосистемы сотрудничества между Россией, Китаем и другими странами Евразии.

Токенизация превращает традиционные банковские инструменты, активы в цифровые токены. Доступ ко всем продуктам финансовой системы упрощается, а мгновенные транзакции значительным образом расширяет оборот этого рынка. У токенизации, в частности, большие перспективы в создании эффективных инструментов для работы с цифровыми активами. Это требует, в первую очередь, доверия рынка к данным инструментам, что невозможно достичь без наличия нормативной базы и участия регуляторов в выпусках.

"Токенизация в нашей стране регулируется с 2020 года, в том числе разработан профильный федеральный закон, права держателей таких активов надежно защищены. Уровень цифровизации финансовых услуг в нашей стране превышает общемировой, несмотря на санкции, а рынок ЦФА только за прошлый год увеличился в 7 раз, достигнув 232 миллиардов рублей, проведено порядка 900 выпусков. НОВИКОМ также провел ряд сделок по организации выпуска цифровых активов для промышленных компаний" — сказала старший вице-президент банка Анна Лаврентьева.

Отдельно спикер остановилась на возможностях использования ЦФА на международном рынке. Банк России уже ведет активную работу в этом направлении. С прошлого года законодательно разрешено использовать ЦФА для оплаты товаров и услуг по международным контрактам и допущено присутствие на рынке ЦФА иностранных номинальных держателей. В ближайшее время Банк России определит условия, при которых иностранные цифровые права смогут обращаться в России.

Фактически для внешней экономической деятельности ЦФА — это разновидность торгового финансового инструмента с контролем рисков и защитой инвесторов. Интеграция цифровых финансовых активов в международные платёжные инструменты открывает новые возможности для бизнеса, позволяя укреплять экономические связи на основе финансовой стабильности всех участников.

"Токенизация сегодня для финансового рынка — это возможность участвовать в пилотах, экспериментальных режимах при поддержке регуляторов и найти те самые решения, которые позволят снизить издержки и риски для участников рынка. Таким образом, все мы сможем из наших "кирпичиков" создать прочный общий фундамент для новой модели международного взаимодействия." — заключила Анна Лаврентьева.