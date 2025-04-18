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ОТП Банк и лимонад "Река" запустили совместный проект для студентов

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОТП Банк и бренд натурального лимонада "Река" запустили совместный проект для молодежи, которая стремится к карьерному росту и развитию. Он охватит больше 25 000 студентов ведущих московских вузов: МИСИС, МГТУ им Баумана, МИРЭА, Московский Политех, Финансовый университет, ВШЭ. Он продлится до 24 апреля 2025 года.

Совместная кампания включает в себя:

  • Специальную серию лимонада с креативным дизайном и совместным логотипом брендов для участников ярмарок вакансий в вузах;
  • Подарочный мерч с слоганами и ярким визуалом: дой-пак с панамкой, обвесом, обложкой для пропуска и наклейками;
  • Офлайн-активации в университетах с возможностью подать заявку на новый отбор на стажировку в ОТП Банке.

"Коллаборация брендов гармонично объединила свежесть вкуса и энергию карьерного роста. Это сотрудничество для тех, кто ценит качество во всем: от ингредиентов в бутылке до возможностей для профессионального развития. 

Оба бренда сделали ставку на молодежную аудиторию: "Река" — про натуральность, драйв и свежий взгляд на жизнь; ОТП Банк — про карьерные возможности, рост и смелые решения", — отмечают в банке.

"Зумеров" привлекают компании, которые демонстрируют открытость к современным трендам и нестандартным подходам. ОТП Банк приветствует смелые и инновационные начинания и стремиться создать каждому сотруднику комфортные условия для карьерного роста и профессионального развития", — рассказала Екатерина Новикова, начальник отдела развития молодежных программ ОТП Банка.

"Для нас это сотрудничество — о синергии идей и амбиций, — добавляет Кристина Анненкова, менеджер спецпроектов лимонада "Река". — Объединившись, мы говорим молодым людям: выбирайте качество и будьте смелее. Вкус натурального лимонада дает заряд уверенности, а карьерные возможности вместе с ОТП Банком— пространство для роста".

Подробнее в соцсетях "Реки" и ОТП Банка.

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