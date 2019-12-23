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Музыка Культура

В Самаре пройдут Рождественские вечера в Консерватории

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 25 декабря по 13 января в актовом зале Самарского института культуры пройдут концерты XXIX Фестиваля хоровой музыки "Рождественские вечера в Консерватории" (0+).

Программа:

25 декабря, 18:30: Академический хор VIVAT Самарского университета, руководители: Николай Герасимов, Наталья Герасимова. Концертмейстер — Марина Гриценко.

27 декабря, 18:30: Государственный ансамбль песни и танца "Волжские казаки", художественный руководитель — Евгений Бухалов.

12 января, 16:00: Муниципальная хоровая капелла "Аура" им. Пахомова Новокуйбышевска, руководитель — Татьяна Хачуян, концертмейстер — Вячеслав Шевердин.

13 января, 18:30: Народный коллектив Камерный женский хор "Людмила" Самара, руководитель — Екатерина Фокина, концертмейстер — Марина Абросимова.

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Самарской области, художественный руководитель — заслуженный деятель искусств РФ, профессор Наталья Герасимова.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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