В Самаре пройдут Рождественские вечера в Консерватории

С 25 декабря по 13 января в актовом зале Самарского института культуры пройдут концерты XXIX Фестиваля хоровой музыки "Рождественские вечера в Консерватории" (0+).
Программа:
25 декабря, 18:30: Академический хор VIVAT Самарского университета, руководители: Николай Герасимов, Наталья Герасимова. Концертмейстер — Марина Гриценко.
27 декабря, 18:30: Государственный ансамбль песни и танца "Волжские казаки", художественный руководитель — Евгений Бухалов.
12 января, 16:00: Муниципальная хоровая капелла "Аура" им. Пахомова Новокуйбышевска, руководитель — Татьяна Хачуян, концертмейстер — Вячеслав Шевердин.
13 января, 18:30: Народный коллектив Камерный женский хор "Людмила" Самара, руководитель — Екатерина Фокина, концертмейстер — Марина Абросимова.
Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Самарской области, художественный руководитель — заслуженный деятель искусств РФ, профессор Наталья Герасимова.