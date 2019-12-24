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Хоккей Спорт

"Лада" проиграла "Торпедо" - 1:3

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Очередным соперником "Лады" стало "Торпедо" (Усть-Каменогорск), в гостях у которого играли волжане.

Начало матча сложилось неудачно для тольяттинцев: первое же удаление обернулось для гостей шайбой, пропущенной от Никиты Сироткина (1:0).

Следующая шайба была заброшена на 54-й минуте: Евгений Рымарев забросил шайбу в ворота Александра Скрынника (2:0).

Через минуту Филипп Толузаков (в меньшинстве) подарил волжанам надежду на благоприятный исход, но на 59-й минуте Сергей Шестаков установил окончательный счет — 3:1 в пользу "Торпедо".

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