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Григорий Оганесян расплатится с кредиторами своим имуществом

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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По решению Арбитражного суда Самарской области акционер АктивКапитал банка Григорий Оганесян рассчитается с кредиторами за счет реализации собственного имущества, пишет "КоммерсантЪ". Ранее планировалось реструктуризировать долг банкира, однако в ходе рассмотрения дела о его банкротстве, общая сумма требований кредиторов достигла почти 1 млрд рублей.

Напомним, инициатором банкротства Григория Оганесяна выступила некая Ольга Хенкина. С соответствующим заявлением в Арбитражный суд Самарской области она обратилась в конце марта текущего года, объяснив свои требования долгом банкира перед ней в размере 135,09 млн рублей.

В августе 2019 г. суд признал требования Ольги Хенкиной обоснованными и ввел в отношении Григория Оганесяна процедуру реструктуризации задолженности.

Какое имущество принадлежит предпринимателю — предстоит теперь выяснить финансовому управляющему Максиму Пекарскому. Однако известно, что банкир проживает в частном доме на 1й просеке в Самаре.

К делу о банкротстве Григория Оганесяна попытались подключиться АктивКапитал банк с суммой требований 25 млн руб. и Михаил Борисов, которому совладелец АКБ задолжал около 200 млн рублей. Позже банк предъявил своему собственнику новые финансовые претензии — на 360 млн рублей.

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