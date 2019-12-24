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Образование Общество

Самарский НОЦ займется инженерией будущего и поборется за мировой статус

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на совещании под председательством губернатора Дмитрия Азарова подвели итоги работы регионального научно-образовательного центра в 2019 году. На нем было озвучено название НОЦ - "Инженерия будущего (ЕngineFuture)".

Основными же технологическими направлениями избраны новые аэрокосмические системы, технологии, материалы и цифровые решения; новые медицинские технологии, материалы, системы и цифровые решения; передовые транспортные системы, материалы, технологии и интеллектуальные решения.

Выбор этих направлений - аэрокосмического, медицинского и транспортного - определен уникальными компетенциями самарских ученых и научных школ.

Предлагается, что развитие пойдет по трем видам сквозных технологий: новые материалы, интеллектуальные системы и цифровизация. Причем особое внимание последней уделяют не только самарские вузы, но Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, который также входит в консорциум НОЦ.

Глава региона высоко оценил подготовительную работу, проведенную Институтом регионального развития, как управляющей компанией НОЦ. Теперь экспертизу научных проектов, которые будут положены в программу научно-образовательного центра для презентации в Москве, Азаров поручил сделать вузам в лице председателя Совета ректоров Самарской области Геннадия Котельникова, президента ФГАОУ ВО "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева" Виктора Сойфера и ректора  ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет" Дмитрия Быкова. Все должно быть готово уже к марту.

Срок подачи заявки на участие в конкурсе на присвоение НОЦ "Инженерия будущего (ЕngineFuture)" статуса "Научно-образовательного центра мирового уровня" - до 10 марта. По мнению федеральных экспертов, у Самары в этом плане есть все шансы на успех.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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