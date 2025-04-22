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Образование Общество

В Самаре наградили победителей регионального этапа чемпионатного движения «Профессионалы»

САМАРА. ВОЛГА НЬЮС
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На площадке медицинского колледжа имени Нины Ляпиной состоялось закрытие регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы", который прошел на территории Самары.

Фото: Самарское управление министерства образования СО

Главная цель этих соревнований профессионального мастерства — создание условий и системы мотивации, которые бы способствовали повышению престижа рабочих профессий и профессиональному росту молодежи. А также — содействие оперативному и эффективному кадровому обеспечению реального сектора экономики. 

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Поволжский государственный колледж (ПГК) принял на своей базе региональный этап чемпионатного движения "Профессионалы" по восьми компетенциям. Одна из главных целей соревнований - выявление и поддержка талантливых молодых специалистов, которые в перспективе продолжат свою карьеру на предприятиях реального сектора экономики Самарской области. Мы прошлись по всем площадкам и выяснили, какие испытания ожидали студентов-участников. Обо всем подробно - в нашем обзоре.

Во время чемпионата старшие школьники и студенты учреждений среднего профессионального образования (СПО) Самары проверяли свои навыки по 63 компетенциям в основной категории и по 44 — в категории "Юниоры". Среди конкурсных дисциплин много рабочих специальностей, которые сегодня очень востребованы на рынке труда, например, сварочные технологии, токарные и фрезерные работы на станке с числовым программным управлением, электромонтаж, сборка, ремонт и управление беспилотниками, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства, цифровая метрология, переработка нефти и газа.

В конкурсе "Профессионалы" большая роль отведена индустриальным партнерам — это предприятия города, которые впоследствии примут к себе на работу отличившихся студентов. Работодатели участвуют как в составлении конкурсных заданий, так и являются членами жюри.

Победителями и призерами "Профессионалов" в Самаре стали 138 ребят: 103 студента СПО и 35 школьников. Рекордсмены по количеству победителей и призеров регионального этапа — Поволжский государственный колледж и школа № 46, учащиеся которых завоевали 20 и 6 медалей соответственно.

На церемонии награждения ребят приветствовали и поздравили с победой заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова и руководитель Самарского управления министерства образования региона Вера Халаева.

Источник фото: Самарское управление министерства образования СО

Всем награжденным, кроме медалей соответствующего достоинства, вручили подарки от банка ВТБ, который стал спонсором регионального этапа. И самое главное — школьники и студенты, проявившие себя в "Профессионалах", получили приглашения на стажировку на ведущих промышленных предприятиях города.

На церемонии награждения присутствовали представители нескольких работодателей — ОАО "Салют", СРО "СредВолСтрой", банка ВТБ. Менеджер бренда по развитию работодателя АО "ГК Электрощит ТМ Самара" Анастасия Скороход отметила, что предприятие связывают давние дружеские и профессиональны отношения с системой СПО региона. Завод входит в состав двух производственно-образовательных кластера федерального проекта "Профессионалитет".

"Взаимодействие с Поволжским государственным колледжем идет по направлениям подготовки, связанными с машиностроением. Заключаются целевые договоры, студенты начиная с 3 курса трудоустраиваются на предприятие и являются сотрудниками, накапливают производственный опыт. Сотрудники завода являются индустриальными экспертами на чемпионатах, а также экспертами на демонстрационном экзамене", — рассказала представитель компании.

Ребята из Самары, победившие в региональном этапе "Профессионалов", войдут в состав сборной Самарской области и будут представлять регион на Всероссийских отборочных соревнованиях чемпионатного движения.

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