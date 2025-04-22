В Самаре наградили победителей регионального этапа чемпионатного движения «Профессионалы»

На площадке медицинского колледжа имени Нины Ляпиной состоялось закрытие регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы", который прошел на территории Самары.
Главная цель этих соревнований профессионального мастерства — создание условий и системы мотивации, которые бы способствовали повышению престижа рабочих профессий и профессиональному росту молодежи. А также — содействие оперативному и эффективному кадровому обеспечению реального сектора экономики.
Во время чемпионата старшие школьники и студенты учреждений среднего профессионального образования (СПО) Самары проверяли свои навыки по 63 компетенциям в основной категории и по 44 — в категории "Юниоры". Среди конкурсных дисциплин много рабочих специальностей, которые сегодня очень востребованы на рынке труда, например, сварочные технологии, токарные и фрезерные работы на станке с числовым программным управлением, электромонтаж, сборка, ремонт и управление беспилотниками, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства, цифровая метрология, переработка нефти и газа.
В конкурсе "Профессионалы" большая роль отведена индустриальным партнерам — это предприятия города, которые впоследствии примут к себе на работу отличившихся студентов. Работодатели участвуют как в составлении конкурсных заданий, так и являются членами жюри.
Победителями и призерами "Профессионалов" в Самаре стали 138 ребят: 103 студента СПО и 35 школьников. Рекордсмены по количеству победителей и призеров регионального этапа — Поволжский государственный колледж и школа № 46, учащиеся которых завоевали 20 и 6 медалей соответственно.
На церемонии награждения ребят приветствовали и поздравили с победой заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова и руководитель Самарского управления министерства образования региона Вера Халаева.
Всем награжденным, кроме медалей соответствующего достоинства, вручили подарки от банка ВТБ, который стал спонсором регионального этапа. И самое главное — школьники и студенты, проявившие себя в "Профессионалах", получили приглашения на стажировку на ведущих промышленных предприятиях города.
На церемонии награждения присутствовали представители нескольких работодателей — ОАО "Салют", СРО "СредВолСтрой", банка ВТБ. Менеджер бренда по развитию работодателя АО "ГК Электрощит ТМ Самара" Анастасия Скороход отметила, что предприятие связывают давние дружеские и профессиональны отношения с системой СПО региона. Завод входит в состав двух производственно-образовательных кластера федерального проекта "Профессионалитет".
"Взаимодействие с Поволжским государственным колледжем идет по направлениям подготовки, связанными с машиностроением. Заключаются целевые договоры, студенты начиная с 3 курса трудоустраиваются на предприятие и являются сотрудниками, накапливают производственный опыт. Сотрудники завода являются индустриальными экспертами на чемпионатах, а также экспертами на демонстрационном экзамене", — рассказала представитель компании.
Ребята из Самары, победившие в региональном этапе "Профессионалов", войдут в состав сборной Самарской области и будут представлять регион на Всероссийских отборочных соревнованиях чемпионатного движения.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения