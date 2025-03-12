От туризма до станков: обзор площадок чемпионатного движения "Профессионалы" в ПГК

Поволжский государственный колледж (ПГК) принял на своей базе региональный этап чемпионатного движения "Профессионалы" по восьми компетенциям. Одна из главных целей соревнований - выявление и поддержка талантливых молодых специалистов, которые в перспективе продолжат свою карьеру на предприятиях реального сектора экономики Самарской области. Мы прошлись по всем площадкам и выяснили, какие испытания ожидали студентов-участников. Обо всем подробно - в нашем обзоре.

Растят профессиональные кадры

Поволжский государственный колледж уже несколько лет развивает компетенции, связанные с машиностроительной отраслью реального сектора экономики Самарской области. Усилению этого направления способствовало участие образовательного учреждения в федеральном проекте "Профессионалитет", частью которого служит чемпионатное движение "Профессионалы".

Источник фото: предоставлено ПГК

"Поскольку в Самарском регионе много машиностроительных предприятий и они очень заинтересованы в выпускниках нашего колледжа и колледжей-партнеров, работодатели активно включаются в работу чемпионатного движения. Сегодня у нас на площадках по компетенциям, которые связаны с машиностроением, присутствуют индустриальные эксперты - это сотрудники крупных промышленных предприятий: "ОДК-Кузнецов", РКЦ "Прогресс", АО "Салют", ЕПК "Самара", завод "Электрощит". Работодатели не дожидаются, пока студенты придут к ним на практику, а пользуются возможностью соприкоснуться с молодежью на таких соревнованиях. И во время этого общения рождается какое-то новое решение, новое будущее и для предприятия, и для студента", - рассказала директор Поволжского государственного колледжа Ольга Смагина. Она добавила, что победители и призеры регионального этапа чемпионата получат возможность пройти стажировку на реальном производстве. "Для многих студентов это возможность впервые побывать на ведущих промышленных предприятиях Самарской области. И побывать не в качестве пассивного наблюдателя, а в качестве активного участника", - пояснила Ольга Александровна.

Руководитель ПГК также отметила тенденцию, что в орбиту чемпионатного движения вовлекаются все больше региональных образовательных учреждений. Например, в 2024 году в компетенции "Туризм" участвовали только три учреждения среднего профессионального образования (СПО), а в этом году - уже пять.

Автор фото: Ирина Попова

ПГК не только на профессиональном уровне проводит такие соревнования, но и по праву является лидером в некоторых компетенциях. "Наши студенты традиционно сильно выступают по направлениям "Туризм", "Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов", "Сетевое системное администрирование", "Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ". Это наш золотой фонд, которым мы очень гордимся", - отметила заместитель директора ПГК по практической подготовке Наталья Клубкова.

Нельзя не отметить и ту системную работу, которую ПГК ведет со школьниками. К слову, эта категория учащихся тоже принимает участие в чемпионатном движении "Профессионалы" в возрастной категории "Юниоры". И задания у них подчас такие же сложные, как у студентов учреждений СПО. Чтобы пройти эти испытания, школьники тщательно готовятся к ним под руководством педагогов ПГК. И эта работа дает свои результаты. В 2024 году юниор-фрезеровщик Егор Петросов из самарской школы № 146 прошел межрегиональный отбор чемпионата "Профессионалы" в Комсомольске-на-Амуре и выступал во Всероссийском финале.

Отработали возражения и сомнения

Так как в туризме основными игроками на рынке являются туроператоры и турагенты, то и задания в компетенции "Туризм" сконструированы по принципам деятельности каждого из них.

От участников требуется максимально сосредоточиться и применить все свои знания по географии, истории, искусству, культуре, краеведению и так далее. Их задача - создать интересный туристический продукт, который будет востребован на рынке.

Автор фото: Ирина Попова

Еще один модуль связан с маркетинговым продвижением конкретной территории - Саратовской области.

Также участники чемпионата примерили на себя роль туристического агента. По легенде задания менеджеру турагентства поступил запрос на тур. Каждый конкурсант индивидуально продумывает детали отдыха и затем презентует заказчику, в роли которого выступили эксперты площадки.

Автор фото: Ирина Попова

"Девушкам предстояло отработать раунд возражений, сомнений клиента. Найти нужные слова, убедить заказчика, то есть фактически продать тур, подписав договор", - пояснила главный эксперт компетенции "Туризм", исполнительный директор туристического агентства "Палаццо" Елена Кошкина.

В третий день чемпионата конкурсантки получили задание сформировать индивидуальный тур под конкретного заказчика. И последний модуль - специальное задание. И оно связано с Самарской областью.

Конкурсантки подготовили презентацию по туристическому потенциалу региона. А после - обязательный раунд вопросов от экспертов.

Команда экспертов компетенции "Туризм". Автор фото: Ирина Попова

Точно и компетентно

Конкурсанты компетенции "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства" провели на площадке 40 часов. За это время им предстояло выполнить сборку электронных устройств, работать на токарных станках с ручным управлением, на листогибных станках, на фрезерных станках с ручным и числовым управлением.

Автор фото: Ирина Попова

Также пять участников этой компетенции продемонстировали навыки сварки и интеллектуальной работы.

Автор фото: Ирина Попова

Автор фото: Ирина Попова

"Студенты по готовой детали, пользуясь мерительным инструментом, должны на компьютере составить чертеж в электронном виде. Чертеж должен быть таким, чтобы по нему можно было изготовить деталь. Весь комплекс работы оценивается экспертами", - рассказал главный эксперт площадки, преподаватель ПГК Алексей Баев.

"Эта компетенция позволяет проявить себя одновременно в нескольких профессиях, связанных между собой. Эксперты будут оценивать наши работы комплексно: как работу за станками, так и готовое изделие - "машинка", как мы ее называем. Это небольшой кран на базе автомобильной модели. Он должен пройти испытание: поднять груз", - поделился информацией участник чемпионата, студент ПГК Артем Стрельцов.

На площадке "Фрезерные работы со станками ЧПУ" студентам выдается чертеж и заготовка. Они с помощью CAD/САМ-системы составляют управляющую программу на компьютере, затем собирают режущий инструмент, устанавливают его на станке. С помощью флеш-носителя переносят программу, созданную на компьютере, на станок. И уже по программе обрабатывают ту деталь, которая задана по чертежу.

Потом конкурсанты проверяют ее на брак и сдают экспертам. Это первый модуль задания.

Эксперты компетенции "Фрезерные работы со станками ЧПУ" оценивают конкурсные работы. Автор фото: Ирина Попова

"Во втором модуле ребята должны показать свои навыки пользования мерительным инструментом. Им выдается готовая деталь, студенты должны ее измерить и данные занести в специальную форму, которую также потом проверят эксперты. И третий модуль - изготовление партии деталей. Это уже элемент серийного производства. Причем ребята не просто должны изготовить три детали, но и промерить их. То есть они выполнили какой-то объем работ, остановили станок, измерили и так далее", - пояснила главный эксперт площадки, преподаватель ПГК Анжелика Фатеева.

Контроль качества

На площадке "Цифровая метрология" конкурсанты работают в белых халатах, которые ассоциируются с чистотой и стерильностью. И это не случайно: студенты-метрологи проверяют точность и чистоту изготовленных деталей.

Автор фото: Ирина Попова



Пять конкурсантов выполняли четыре модуля заданий.

Автор фото: Ирина Попова

Первый - контроль партии промышленных деталей. Второй - работа с видеоизмерительной машиной.

"В третьем модуле участник с помощью программного обеспечения и измерительного инструмента проводит калибровку штангенциркуля. Четвертый модуль - это установка координат измерительной машины с помощью также ПО", - рассказала главный эксперт площадки Наталья Алябьева.

В компетенции "Сетевое и системное администрирование" конкурсанты тоже имеют дело с программным обеспечением, но уже с другим. Здесь от них требуется виртуально настроить электронное оборудование, то есть создать компьютерную сеть. А также продемонстрировать навыки работы с облачными технологиями.

Автор фото: Ирина Попова

В этой компетенции очень строгая система оценки. По словам главного эксперта площадки, преподавателя ПГК Василины Евсеевой, если хотя бы один пункт задания выполнен неверно, аннулируется вся работа.

И наладчик, и программист, и оператор

Ювелирной точности требуют от конкурсантов чемпионата задания в компетенции "Работы на токарных универсальных станках". Ребята работали еще и с разными видами металла: сталью и алюминием.

По словам главного эксперта площадки, преподавателя ПГК Алексея Горбунова, студенты в течение трех часов по чертежам изготавливали на станке две детали и соединяли их.

Автор фото: Ирина Попова



Во второй части задания нужно было сделать восемь деталей.

И в третьей части - изготовить единичную деталь без сборки. Затем все параметры готовых работ проверяют эксперты.

Автор фото: Ирина Попова

Конкурсанты площадки "Токарные работы на станках с числовым программным управлением (ЧПУ)" работали в зонах за стеклом. Им выдали чертеж детали и заготовку, из которой за четыре часа студенты должны сделать деталь.

Автор фото: Ирина Попова



"Для этого нужно в САD/CAM- системе создать чертеж, сделать обработку в компьютере, перенести программу на станок, полностью настроить станок, установить весь режущий инструмент и изготовить деталь. На ней находится очень много элементов, деталь сложная, большая", - сообщила главный эксперт площадки, преподаватель ПГК Елена Фоменкова.

И второе задание - изготовить серию деталей, размером поменьше.

Автор фото: Ирина Попова

Таким образом, конкурсант этой компетенции должен быть и наладчиком станков с ЧПУ, и программистом, и оператором.

Захватывали груз и устраивали гонки

Конкурсанты площадки "Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов" в будущем, возможно, пополнят ряды новой отрасли экономики, которая сегодня находится в стадии активного развития. А пока они оттачивали свои навыки на чемпионате профмастерства.

Автор фото: Ирина Попова



Здесь им предстояло выполнить шесть модулей. В том числе это, например, FPV-пилотирование: конкурсанты управляют гоночным дроном в специальных очках. Или сборка узла: ребята делают специальный прибор, который устанавливается на беспилотник и выполняет какую-либо задачу.

Автор фото: Ирина Попова

"У нас дрон должен летать и измерять расстояние между ним и различными объектами", - пояснил главный эксперт площадки, преподаватель ПГК Владислав Ромаданов.

Студентам дается россыпь из необходимых компонентов. Они выпиливают, дорабатывают, показывают свои навыки в обработке деталей, шлифуют их, шкурят и т.д.

Еще одно задание - с программированием. Конкурсант устанавливает на дрон микрокомпьютер, настраивает систему машинного зрения и записывает определенный маршрут. Затем квадрокоптер летает над территорией, на которой установлены объекты с различными неполадками. Например, это дом с разбитыми окнами, дорога со сбитой разметкой, ямы на дорогах. Дрон в автоматическом режиме это снимает на камеру, затем делает отчет и определяет, какой именно это недочет.

Автор фото: Ирина Попова



Также среди заданий - захват дроном грузов и работа с беспилотником самолетного типа.

Победители в этих восьми компетенциях получат право представлять свое учреждение СПО и Самарскую область в целом на отборочных межрегиональных соревнованиях. Но независимо от того, какие места займут ребята, одни однозначно получат бесценный опыт, который им пригодится как в учебе, так и в дальнейшей карьере.