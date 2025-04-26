В Тольятти вспыхнул крупный пожар на стихийной свалке

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В субботу, 26 апреля, в 7:15 на Хрящевском шоссе,9 в Центральном районе Тольятти вспыхнул пожар на несанкционированной свалке. Горел строительный мусор, сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.