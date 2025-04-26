В Тольятти вспыхнул крупный пожар на стихийной свалке

В субботу, 26 апреля, в 7:15 на Хрящевском шоссе,9 в Центральном районе Тольятти вспыхнул пожар на несанкционированной свалке. Горел строительный мусор, сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Площадь пожара составляет 1000 кв. м. Погибших и пострадавших нет.
Для ликвидации возгорания привлечены 26 человек и 9 единиц техники.
Причина пожара устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !