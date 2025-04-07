Школьникам Самарской области расскажут о значении квантовых вычислений в создании материалов будущего

Во вторник, 8 апреля, стартует всероссийский проект "Урок цифры" по квантовым технологиям, который проводится АНО "Цифровая экономика" совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" (далее — Госкорпорация "Росатом") при поддержке минпросвещения России и минцифры России. Тема урока — "Квантовые вычисления и материалы будущего".

"Квантовый марафон" будет проходить до 28 апреля. Он откроется федеральным "Уроком цифры" в музее "АТОМ", участниками которого на площадке станут более 200 московских школьников, а ребята из более чем 200 школ страны подключатся онлайн. Мероприятие в "АТОМе" предваряет всемирный квантовый день, который отмечается 14 апреля. В дальнейшем шествие квантового "Урока цифры" продолжится в различных регионах нашей страны.

Школьникам расскажут о том, как применение квантовых вычислений повлияет на моделирование молекул и химических процессов и в будущем сделает возможным прорыв в достижении особых свойств материалов для дальнего космоса, энергетики, машиностроения, персонализированной медицины и фармацевтики. Ребята узнают, как новые материалы изменят непосредственно их жизнь: быт, мобильность и безопасность. Образовательный проект традиционно пройдет в гибридном формате.

Педагоги в регионах получат методические материалы для проведения очных и дистанционных занятий. В ходе урока будет демонстрироваться специально созданный просветительский фильм, юные герои которого обсуждают с учеными вопросы о возможностях квантовых вычислений в создании новых материалов. Также участников урока ждут игровые тренажеры — интеллектуальные задания, решая которые, можно познакомиться с устройством квантового компьютера и применением различных материалов для решения различных прикладных задач.

Гостями региональных открытых уроков станут молодые ученые "Росатома", которые занимаются развитием квантового направления, а также лидеры Композитного дивизиона Госкорпорации, на предприятиях которого создаются материалы будущего.

Особое внимание школьников будет привлечено к междисциплинарному характеру индустрии новых материалов. Ребятам расскажут, в каких российских вузах можно получить "профессии будущего" и как в России можно строить научную карьеру. Организаторами проекта "Урок цифры" являются минпросвещения России, минцифры России и АНО "Цифровая экономика" в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями, реализуемого в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой трансформации" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", а также национальной цели "Технологическое лидерство".

Госкорпорация "Росатом" выступает партнером урока по квантовым технологиям. Популяризация квантовых технологий среди школьников и студентов с целью дальнейшего формирования кадрового резерва квантовой индустрии — одна из ключевых задач госкорпорации "Росатом" в рамках реализации дорожной карты "Квантовые вычисления" на период до 2030 года.

"Урок цифры" начинался семь лет назад как совместная инициатива государства и крупных компаний, направленная на раннюю профориентацию российских школьников. Сегодня это уже широкое просветительское движение, привлекающее юных энтузиастов в сферу технологий будущего. За прошедшие годы только в квантовом уроке приняли участие более 8,5 млн школьников.

Международные квантовые уроки прошли за рубежом — в Беларуси и Узбекистане. В минувшем году на "Ледоколе знаний" в акватории Северного Ледовитого океана состоялся самый северный квантовый урок. Это свидетельствует о том, что инициатива нашла отклик в сердцах детей — им интересен разговор о будущем, они думают о том, как его строить. Ведь квантовые технологии находятся в фокусе грядущей мировой трансформации, и здесь — быть одной из стартовых площадок для взлета наших будущих звезд науки и инженерии. Ведь квантовые технологии находятся в фокусе будущей мировой трансформации, и сегодняшние участники Урока станут архитекторами этих изменений, будущими звездами науки и инженерии", — отметила Екатерина Солнцева, директор по квантовым технологиям Госкорпорации "Росатом".

"Квантовые технологии в современном мире — одно из ярких техлидерских направлений, которое сегодня развивается ускоренными темпами и формирует задел для достижения нашей импортонезависимости в ближайшем будущем. Мы в АНО ЦЭ изучаем возможные сценарии внедрения и использования "квантов" в различных отраслях экономики, в бизнесе, в социальной сфере. А благодаря "Уроку цифры" от Росатома помогаем самым юным будущим техлидерам, школьникам, узнать о передовых технологиях и сферах применения квантовых вычислений, заинтересоваться этой темой и, возможно, связать свое будущее с этим направлением. Вовлечение ребят в повестку "цифры" и "квантов" — важный шаг для формирования квалифицированного кадрового потенциала для развития нашей ИТ-отрасли", — отметил генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко.