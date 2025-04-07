16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Проект директора МНИЦТМ вошел в число победителей в конкурсе Российского научного фонда Школьникам Самарской области расскажут о значении квантовых вычислений в создании материалов будущего Владимир Пугин: "Современный специалист в области радиотехники и радиосвязи обязан владеть серьезными навыками программирования" На связи с будущим: где получить перспективную профессию Игорь Григоров: "Радиосвязь и радиотехника будут развиваться, пока существует человечество"

Образование Общество

Школьникам Самарской области расскажут о значении квантовых вычислений в создании материалов будущего

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 8 апреля, стартует всероссийский проект "Урок цифры" по квантовым технологиям, который проводится АНО "Цифровая экономика" совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" (далее — Госкорпорация "Росатом") при поддержке минпросвещения России и минцифры России. Тема урока — "Квантовые вычисления и материалы будущего".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Квантовый марафон" будет проходить до 28 апреля. Он откроется федеральным "Уроком цифры" в музее "АТОМ", участниками которого на площадке станут более 200 московских школьников, а ребята из более чем 200 школ страны подключатся онлайн. Мероприятие в "АТОМе" предваряет всемирный квантовый день, который отмечается 14 апреля. В дальнейшем шествие квантового "Урока цифры" продолжится в различных регионах нашей страны.

Школьникам расскажут о том, как применение квантовых вычислений повлияет на моделирование молекул и химических процессов и в будущем сделает возможным прорыв в достижении особых свойств материалов для дальнего космоса, энергетики, машиностроения, персонализированной медицины и фармацевтики. Ребята узнают, как новые материалы изменят непосредственно их жизнь: быт, мобильность и безопасность. Образовательный проект традиционно пройдет в гибридном формате.

Педагоги в регионах получат методические материалы для проведения очных и дистанционных занятий. В ходе урока будет демонстрироваться специально созданный просветительский фильм, юные герои которого обсуждают с учеными вопросы о возможностях квантовых вычислений в создании новых материалов. Также участников урока ждут игровые тренажеры — интеллектуальные задания, решая которые, можно познакомиться с устройством квантового компьютера и применением различных материалов для решения различных прикладных задач.

Гостями региональных открытых уроков станут молодые ученые "Росатома", которые занимаются развитием квантового направления, а также лидеры Композитного дивизиона Госкорпорации, на предприятиях которого создаются материалы будущего.

Особое внимание школьников будет привлечено к междисциплинарному характеру индустрии новых материалов. Ребятам расскажут, в каких российских вузах можно получить "профессии будущего" и как в России можно строить научную карьеру. Организаторами проекта "Урок цифры" являются минпросвещения России, минцифры России и АНО "Цифровая экономика" в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями, реализуемого в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой трансформации" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", а также национальной цели "Технологическое лидерство".

Госкорпорация "Росатом" выступает партнером урока по квантовым технологиям. Популяризация квантовых технологий среди школьников и студентов с целью дальнейшего формирования кадрового резерва квантовой индустрии — одна из ключевых задач госкорпорации "Росатом" в рамках реализации дорожной карты "Квантовые вычисления" на период до 2030 года.

"Урок цифры" начинался семь лет назад как совместная инициатива государства и крупных компаний, направленная на раннюю профориентацию российских школьников. Сегодня это уже широкое просветительское движение, привлекающее юных энтузиастов в сферу технологий будущего. За прошедшие годы только в квантовом уроке приняли участие более 8,5 млн школьников.

Международные квантовые уроки прошли за рубежом — в Беларуси и Узбекистане. В минувшем году на "Ледоколе знаний" в акватории Северного Ледовитого океана состоялся самый северный квантовый урок. Это свидетельствует о том, что инициатива нашла отклик в сердцах детей — им интересен разговор о будущем, они думают о том, как его строить. Ведь квантовые технологии находятся в фокусе грядущей мировой трансформации, и здесь — быть одной из стартовых площадок для взлета наших будущих звезд науки и инженерии. Ведь квантовые технологии находятся в фокусе будущей мировой трансформации, и сегодняшние участники Урока станут архитекторами этих изменений, будущими звездами науки и инженерии", — отметила Екатерина Солнцева, директор по квантовым технологиям Госкорпорации "Росатом".

"Квантовые технологии в современном мире — одно из ярких техлидерских направлений, которое сегодня развивается ускоренными темпами и формирует задел для достижения нашей импортонезависимости в ближайшем будущем. Мы в АНО ЦЭ изучаем возможные сценарии внедрения и использования "квантов" в различных отраслях экономики, в бизнесе, в социальной сфере. А благодаря "Уроку цифры" от Росатома помогаем самым юным будущим техлидерам, школьникам, узнать о передовых технологиях и сферах применения квантовых вычислений, заинтересоваться этой темой и, возможно, связать свое будущее с этим направлением. Вовлечение ребят в повестку "цифры" и "квантов" — важный шаг для формирования квалифицированного кадрового потенциала для развития нашей ИТ-отрасли", — отметил генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4