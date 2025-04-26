В Самаре очередной жертвой кибермошенников стала проводница поезда

В Самаре 49-летняя женщина, работающая проводником на железной дороге, стала жертвой мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что мошенники пытаются оформить на него кредит. Чтобы сохранить деньги, необходимо все средства перевести на указанный им "безопасный" расчетный счет.
Потерпевшая взяла свои деньги и перевела на указанный аферистом счет около 148 тыс. рублей, после чего последний перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы