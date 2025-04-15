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Образование Общество

Заммэра Самары: "Мы будем уходить от встроенных детских садов на 40-50 мест"

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары намерена отказаться от практики размещения детских садов во встроенных помещениях новостроек. Об этом рассказала заместитель главы города Юлия Ашуркова.

"ЖК "Рассвет", с жителями которого мы в пятницу встречались, яркий пример, когда построено жилье, а про социальную сферу очень мало подумано. Мы будем во всех остальных проектах уходить от вариантов встроено-пристроенных детских садов на 40−50 мест. Это неудобство жителям и очень дорогое потом неэффективное содержание", — заявила чиновница на сессии по обсуждению стратегии развития города, прошедшей в Кировском районе во вторник, 15 апреля.

Отметим, что встроенные детские сады позволяют застройщикам отчитаться о создании социальной инфраструктуры и получать разрешения на строительство. Такая практика привела к дефициту мест в детских садах и школах, а также перегрузке поликлиник в ряде районов Самары. Сейчас полномочия в сфере строительства переданы на уровень правительства региона, где разрабатывается новая градостроительная политика.

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