Заммэра Самары: "Мы будем уходить от встроенных детских садов на 40-50 мест"

Мэрия Самары намерена отказаться от практики размещения детских садов во встроенных помещениях новостроек. Об этом рассказала заместитель главы города Юлия Ашуркова.
"ЖК "Рассвет", с жителями которого мы в пятницу встречались, яркий пример, когда построено жилье, а про социальную сферу очень мало подумано. Мы будем во всех остальных проектах уходить от вариантов встроено-пристроенных детских садов на 40−50 мест. Это неудобство жителям и очень дорогое потом неэффективное содержание", — заявила чиновница на сессии по обсуждению стратегии развития города, прошедшей в Кировском районе во вторник, 15 апреля.
Отметим, что встроенные детские сады позволяют застройщикам отчитаться о создании социальной инфраструктуры и получать разрешения на строительство. Такая практика привела к дефициту мест в детских садах и школах, а также перегрузке поликлиник в ряде районов Самары. Сейчас полномочия в сфере строительства переданы на уровень правительства региона, где разрабатывается новая градостроительная политика.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения