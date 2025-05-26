Николай Тюкавкин: "Обучение на специалиста по экономической безопасности — это гарантия четкой и успешной жизненной траектории"

В Институте экономики и управления Самарского университета им. Королёва в 2025 году открылся первый специалитет по подготовке специалистов по направлению "Экономическая безопасность".

В каких сферах востребованы специалисты по экономической безопасности, какие профессиональные задачи по обеспечению безопасности личности, общества и государства в экономической сфере они способны выполнять, какими качествами надо обладать, чтобы успешно трудиться и развиваться в выбранном направлении, рассказал доктор экономических наук, заведующий кафедрой экономики инноваций Самарского университета им. Королёва Николай Тюкавкин.

— Что такое экономическая безопасность в целом?

— Экономическая безопасность в широком понимании — одна из составляющих национальной безопасности страны, которая затрагивает все стороны жизни государства, экономики, общества. Экономическую безопасность можно охарактеризовать как важнейшую качественную характеристику экономической системы, определяющую ее способность поддерживать комфортные условия жизнедеятельности населения и возможность стабильного обеспечения ресурсами развития народного хозяйства.

Специальность "Экономическая безопасность" (38.05.01) в нашем университете направлена на подготовку специалистов высшей квалификации, способных выполнять профессиональные задачи по обеспечению безопасности личности, общества и государства в экономической сфере.

— В чем уникальность и особенность этого направления подготовки?

— Уникальность новой дисциплины заключается в том, что выпускники специальности востребованы на рынке труда буквально везде: могут работать в структурах законодательной и исполнительной власти, ФСБ России, подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции отделов полиции, в службах внутреннего контроля банков и других кредитных организаций, страховых, лизинговых компаниях, в информационно-аналитических отделах государственных и коммерческих организаций.

— Какие профессии могут получить ваши выпускники?

— Профессии, которые можно рассмотреть для работы после получения образования по специальности "Экономическая безопасность":

Аудитор. Осуществляет аудиторские проверки, подготавливает отчёты, занимается управлением рисками, составляет рекомендации.

Специалист экономической разведки. Собирает информацию из разных источников, которая требуется для принятия управленческих решений. Задача специалиста — улучшить позиции конкурентоспособности компании.

Специалист по налоговой безопасности. Занимается проверкой документов, движением денежных средств и иными финансовыми операциями, которые связаны с налогами.

Финансовый консультант. Консультирует клиентов — физических и юридических лиц. Анализирует финансовую и хозяйственную деятельность объекта с целью выявить нарушения.

Риск-менеджер. Разрабатывает стратегии, проводит внутренние и внешние исследования, контролирует риски. Задача риск-менеджера — сохранить доходность компании и наладить эффективную работу в любых условиях, в том числе в период кризиса.

Специалист банковской службы. Занимается мониторингом банковских операций по кредитованию, работает с платёжными документами, подготавливает выписки для клиентов, рассчитывает процентные ставки по размерам выплат. Цель — предотвратить мошенничество в финансовой сфере.

Судебный эксперт в системе МВД. Собирает и исследует улики, которые связаны с экономической безопасностью.

— Какие предметы надо сдавать для поступающих на данную специальность?

— Для поступления на данную специальность нужно сдавать ЕГЭ по тем же предметам, как и на экономические профили подготовки: математику, историю/информатику/обществознание (один из предметов на выбор), русский язык. В 2025 году планируем набрать 2 группы по 25 человек.

— Для столь широкой сферы деятельности, наверное, потребуется освоить самые различные дисциплины?

— В рамках обучения студенты изучают основы экономики, бухгалтерский учёт и аудит, навыки общения с партнёрами и клиентами, государственную антикоррупционную политику, принципы проведения оперативно-розыскной деятельности и прочие узкие дисциплины: экономическая безопасность государства и субъектов хозяйствования; экономический анализ предприятий и организаций; государственное регулирование экономики; международное, административное, гражданское и уголовное право; финансовое право, экономический анализ, контроль и ревизия, бухгалтерский управленческий учет, учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности; учет, аудит, контроль и ревизия; криминалистика; юриспруденция; экологическое право; организация и методика проведения налоговых проверок и другие.

— Какие компетенции освоят выпускники в результате?

— Компетенции, получаемые выпускниками и осваиваемые дисциплины: выявление и анализ рисков и угроз в сфере экономической безопасности и разработка мероприятий по их устранению; мониторинг текущего экономического и финансового состояния хозяйствующих субъектов на предмет надёжности ресурсного потенциала, стабильности и устойчивости их деятельности; проведение аудиторских проверок, финансовых и налоговых расследований с использованием приёмов экономического анализа и судебно-экономической экспертизы; раскрытие, расследование и предупреждение правонарушений в сфере экономики; защита частной, государственной и муниципальной собственности; разработка экономических планов предприятий, учреждений, организаций; разработка методических рекомендаций по обеспечению экономической безопасности бизнеса.

— Какими качествами должен обладать человек, который выбирает для обучения эту специальность?

— Я бы отметил главное: коммуникативность; целеустремленность; способность к изучению специальных дисциплин, а также к самоорганизации и саморазвитию.

— Насколько востребованы специалисты в области экономической безопасности сегодня и насколько перспективна сама сфера деятельности? Сколько можно зарабатывать в этой области?

— На рынке труда присутствует нехватка специалистов в сфере экономической безопасности. В настоящее время ощущается потребность в данных специалистах как в государственных, так и в частных структурах, особенно в специалистах противодействия коррупции, защиты интеллектуальной собственности, аналитики экономических параметров.

Что касается заработной платы: на рынке труда зарплата по данной специальности в нашем регионе составляет 100–140 тысяч рублей.

— Расскажите о плюсах и минусах данной профессии.

— Плюсы данной профессии — это постоянная востребованность специалистов, быстрый карьерный рост, хорошая оплата труда. А минусы — их трудно назвать. Все зависит от человека, который занимается данной деятельностью. Если он ответственно подходите к своей работе, то у него все получится, в противном случае — будут трудности, так это серьезная специальность.

— Какой совет вы дадите тем, кто стоит на перепутье и принимает решение идти ли в эту профессию или нет.

— На перепутье стоять не нужно — нужно идти на специальность "Эконмическая безопасность" и вам получится построить чёткую и успешную жизненную траекторию развития.